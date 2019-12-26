Алексей Комиссаров подвел главные итоги года АНО «Россия – страна возможностей»

В 2019 году Наблюдательный совет организации возглавил Президент России Владимир Путин. Весной 2019 года на базе АНО «Россия – страна возможностей» открылась Мастерская управления «Сенеж», обучение в которой прошли свыше 12 тысяч человек, рассказал генеральный директор АНО Алексей Комиссаров.

22 июля 2019 года Президент России возглавил Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей», членами совета были назначены: заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова; президент, председатель правления публичного акционерного общества «Сбербанк России» Герман Греф; первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко; министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков; помощник Президента РФ Андрей Фурсенко; генеральный директор автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева, руководитель Образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«4 октября 2019 года в сочинском «Сириусе» прошло первое заседание Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей». Ему предшествовала проектная сессия, в рамках которой участники и победители проектов нашей платформы работали над новыми проектными инициативами, планами на предстоящий год и изменениями в уже действующие проекты, – рассказал Алексей Комиссаров. – Одним из результатов брейнсторма стала концепция форума «Россия – страна возможностей», проведение, которого в 2020 году поддержал Президент России. Одной из ключевых тем форума участники предложили сделать наставничество. Основными участниками мероприятия станут управленцы, добровольцы, студенты, школьники, люди с ограниченными возможностями здоровья – все, кто уже принимал или планирует принимать участие в проектах и конкурсах нашей платформы».

Весной 2019 года на базе АНО «Россия – страна возможностей» открылась Мастерская управления «Сенеж». «Это образовательный центр, который проводит мероприятия по дальнейшему сопровождению и поддержке участников проектов платформы. Сегодня Мастерская «Сенеж» реализует десятки различных обучающих программ, а общее число слушателей за 2019 году составило свыше 12 000 человек из всех уголков России, – уточнил Алексей Комиссаров. – Летом 2019 года впервые на базе Мастерской управления «Сенеж» прошел молодежный форум «Территория смыслов», который собрал 6000 участников со всей страны. В рамках первой смены – «Россия – страна возможностей» – состоялась презентация ключевых проектов платформы, а также лекции, мастер-классы от ведущих спикеров».

В 2019 году на флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей» – конкурс «Лидеры России» – было подано 233 830 заявок. В третьем сезоне в дополнение к основному конкурсу впервые были добавлены 3 специализации – «Наука», «Здравоохранение» и «Финансы и технологии». Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» – 61 737 заявок. На специализацию «Наука» подано 22 272 заявки, на «Здравоохранение» – 9 746.

В третьем сезоне студенческой олимпиады «Я – профессионал» (2019/2020) зарегистрировались 675 239 человек. 88 414 студентов приняли участие в отборочном этапе. Олимпиада расширила количество направлений до 68, которые подготовили 26 вузов-организаторов. На конкурс «Мой первый бизнес» поступило 705 540 заявок, что превышает показатели первого и второго сезонов проекта. Заявки пришли из всех 85 регионов России и десятков стран мира. «Чтобы участие в проекте было максимально полезно, в этом году мы сделали особый акцент на образовательных программах конкурса. Во время онлайн-этапа были открыты штабы конкурса в 19 городах, где были для школьников прошли предпринимательские и интеллектуальные игры, а также встречи с экспертами и наставниками конкурса», – сообщил Алексей Комиссаров.

В 2019 году платформа «Россия – страна возможностей» запустила несколько новых проектов для разных аудиторий участников:

• Конкурс «Цифровой прорыв» для специалистов в сфере информационных технологий (программистов, разработчиков, дизайнеров и управленцев в сфере ИТ). Было подано 66 474 заявки из всех регионов России. Очные мероприятия проходили в 40 городах России в формате хакатонов. Финал состоялся в конце сентября в Казани и вошел в «Книгу рекордов Гиннесса» как самый большой хакатон в мире по количеству участников. В рамках конкурса создано около 1 200 цифровых проектов. Призовой фонд конкурса составил 10 000 000 рублей, 116 команд получили гранты от Фонда содействия инновациям.

• «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior» – первая в России командная инженерная олимпиада, принимать участие в которой с этого года могут ученики 5-7 классов. Одна из целей олимпиады – создание условий для интеллектуального развития и вовлечения детей в современные инженерные практики. Заявки на участие в соревнованиях подали 22 838 школьников из 84 регионов России (13864 мальчика и 8974 девочки). С 23 ноября по 15 декабря в 16 городах России прошли заключительные туры.

• Профессиональный конкурс «Учитель будущего». Направлен на поиск, развитие и поддержку перспективных команд учителей. Подано уже около 30 тысяч заявок. Регистрации принимаются до 31 декабря.

• Всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства». Конкурс направлен на повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства, кадровое обеспечение туристской отрасли. Подано уже более 20 тысяч заявок. Участники – от 18 лет. Заявки принимаются до 29 декабря.

• Проект «Культурный код» (совместно с ОНФ). Цель – проведение международных фестивалей уличного искусства в субъектах России, которые направлены на создание музеев монументального искусства под открытым небом. Участниками фестивалей могут стать российские и мировые стрит-арт художники (от 40 до 100 человек на каждом мероприятии).

В 2019 году к платформе «Россия – страна возможностей» присоединились такие проекты как:

• Конкурс «Моя страна – моя Россия». В 2019 году было подано более 34 тысяч заявок. 2 декабря стартовал уже 17ый сезон проекта. Заявочная кампания продлится до 24 февраля.

• Фестиваль «Российская студенческая весна». В 2019 году участниками конкурсных мероприятий программы стали более 60 тыс. студентов из более 80 субъектов России, а в Национальный финал (всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна») вошли 3 тыс. участников. Национальный финал прошёл в Перми с 14 по 19 мая.

• Конкурс «Лучший социальный проект года». Цель конкурса – поиск и выявление лучших проектов субъектов социального предпринимательства. В 2019 году подано 1608 проектов, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее (1055 проектов).

• Российская национальная премия «Студент года». Участие в конкурсных мероприятиях премии приняли студенты из более чем 1500 учебных заведений России в возрасте от 16 до 25 лет. С вхождением проекта в платформу «Россия – страна возможностей» увеличилось количество номинаций. В 2018 году их было 16, в 2019 – уже 23. Новшеством стали коллективные номинации, в том числе профессиональные.

• Международный инженерный чемпионат «CASE-IN». Цель чемпионата − популяризация инженерно-технического образования и привлечение наиболее перспективных молодых специалистов в топливно-энергетический и минерально-сырьевой комплексы. Участниками конкурса в 2019 году стали свыше 8 тысяч школьников, студентов, учащихся профессиональных образовательных организаций, а также молодые специалисты отраслевых компаний в возрасте до 35 лет. В 2019 году впервые состоялся Осенний кубок «CASE-IN» среди школьников и студентов.

• Международный инженерный чемпионат «CASE-IN». Цель Чемпионата − выявление и поддержка самых перспективных школьников, студентов и молодых специалистов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов, содействие в получении ими практических и профессиональных знаний, опыта и новых компетенций, популяризация инженерно-технического образования. Участниками чемпионата в 2019 году стали свыше 8 тысяч школьников, студентов, учащихся профессиональных образовательных организаций, а также молодые специалисты отраслевых компаний в возрасте до 35 лет. В 2019 году впервые состоялся Осенний кубок «CASE-IN» среди школьников, студентов и молодых специалистов.

«Совместно с ОНФ мы также перезапустили в новом формате проект «Профстажировки 2.0» – проект стал новым механизмом взаимодействия студента, образовательной организации и будущего работодателя, который задействует в качестве социального лифта студенческие работы и стажировки. На платформе размещено 4132 кейса от 1179 компаний. 80 152 студента зарегистрировались на платформе профстажировки.рф. Из них 3872 человека участвует во всероссийском конкурсе студенческих работ. Все они получили от работодателей подтверждение своих заявок и пишут курсовые или дипломные работы, решая актуальные задачи компаний. Следующая возможность выбрать кейс для студентов откроется 1 февраля 2020 года», – рассказал Алексей Комиссаров.

В 2019 году на базе платформы активно развивалась программа «Наставничество». Победители флагманского конкурса «Лидеры России» стали наставниками победителей конкурса по менеджменту для студентов «Управляй!». За 2019 год наставнических пар сформировано свыше сотни (107). Программа распространяется на проекты «Я – профессионал», «Управляй!», «Моя страна – моя Россия», «Доброволец России» и будет масштабироваться и дальше.

1 Указ Президента России В.В. Путина от 22.05.2018