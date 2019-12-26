2019-12-26T18:25:43+03:00
Спорт

Опрос "КП": Кто станет лучшей фигуристкой России

Стартовал чемпионат России по фигурному катанию. А вы бы кому отдали победу? [опрос КП]
Сергей КИРИЛЛОВ
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Евгения Медведева и Александра ТрусоваЕвгения Медведева и Александра ТрусоваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Красноярске в четверг стартовал чемпионат России по фигурному катанию, на котором будут разыграны путевки на чемпионаты Европы и мира. Самая большая конкуренция за попадание в сборную у женщин. Даже несмотря на то, что олимпийская чемпионка Алина Загитова приостановила карьеру, на три места в сборную претендует минимум шесть фигуристок.

Напомним, что в прошлом году три первых места заняли юниорки — Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная. Теперь они выступают по-взрослым и по-прежнему являются фаворитами. Но и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, и чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева сдаваться не собираются.

Девушки выйдут на лед в короткой программе в пятницу. Соревнования в прямом эфире покажет Первый канал (15.25 мск).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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