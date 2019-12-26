Самая яркая молодая звезда российского футбола Магомед-Шапи Сулейманов: Когда ты начинаешь подниматься, всегда найдется кто-то чем-то недовольный

Магомед-Шапи Сулейманов – победитель премии «Первая пятерка», а значит официально лучший молодой игрок 2019 года. Из этого интервью «КП» полузащитника «Краснодара» вы узнаете:

- Почему Сулейманову не нравится новый термин «Шапи-тайм»

- Почему его бесполезно доставать слухами

- Правда ли, что академию «Краснодара» нельзя закончить, не научившись игре в шахматы

- О чем Шапи разговаривает с владельцем клуба Сергеем Галицким

- Сделал бы он тоже самое, что и Хабиб после боя с Макгрегором

- Какое футбольное желание загадает на Новый год

- Шапи, ты же видел новость, что портал Трансфермаркт поднял оценку твоей стоимости практически в два раза до 12 млн. евро. Это можно назвать признанием?

- Я сам не слежу за такими новостями, но мне сразу стали скидывать на телефон сообщения про это. Для меня эта новость особо ничего не значит. Моя задача играть в футбол, у кого-то другого задача оценивать трансферную стоимость. То, как я провел этот год на поле, может как-то и повлиял на их расчеты.

- Особенно матч с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов, в котором ты забил два гола? Это самый яркий твой матч в 2019-м году?

- Мне больше понравился мартовский матч против «Валенсии». Да, мы не прошли ее. Но по накалу, по атмосфере, и по тому, что это был плей-офф Лиги Европы, та игра мне запомнилась больше. Я считаю ее более важной для себя.

- «Краснодар» круто начал этот европейский сезон, вынес «Порту» едва не вышел в группу Лиги чемпионов. Но потом сорвался и завалил и Лигу Европы. Почему?

- Травмы. Сломались лидеры, а мы с августа играли по два матча за неделю. Все наслаивалось одно на другое. А когда мы вроде бы все наладили, не хватило сил дожать ситуацию.

Магомед-Шапи Сулейманов – победитель премии «Первая пятерка», а значит официально лучший молодой игрок 2019 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Из-за тебя в этом году в российском футболе появился новый термин - «Шапи-тайм». Это значит «Краснодар» проигрывает, но приходит время Шапи, он выходит на замену, и своими голами решает ситуацию.

- Я не люблю это выражение - «Шапи-тайм». С желанием помочь команде я готов выходить и в стартовом составе и на замену. Но в какой-то момент люди начали ждать, что вот сейчас со скамейки выйдет Шапи и обязательно забьет. Они стали привыкать к этому, считать нечто само собой разумеющимся. Но это неправильно. Ни один игрок не может каждый раз выходя на замену спасать матчи. Поэтому мне не нравилось.

- Магомед-Шапи – откуда такое длинное имя?

- Это полное имя моего дедушки. Меня назвали в его честь. Но дома и друзья меня называют просто Шапи.

- Еще один вопрос, который наверняка уже успел достать тебя. Про возраст. То и дело читаешь слухи, что Шапи – «переписанный», что тебе больше лет, чем записано в паспорте. Как ты относишь к таким разговорам?

- Никак. Меня невозможно «достать» такими разговорами. Когда ты начинаешь подниматься, всегда найдется кто-то чем-то недовольный. Люди могут говорить все, что им нравится. Я много раз спокойно отвечал на такие вопросы. (Шапи действительно рассказывал, что в детстве папа специально просил ставить его на матчи более старших возрастов, чтобы он быстрее прогрессировал – прим. авт). Вся эта тема разжевана-пережевана. Меня невозможно этим зацепить.

- Википедия пишет, что тебя в свое время не взяли в академию «Анжи». Ты тпереь рад этому?

- Ха, это неправда. Когда я уезжал из Махачкалы, там еще не было академии, по-меому она появилась в самом конце 2012 года, а в Краснодар меня уже пригласили в октябре, увидели в региональном турнире и позвали.

- Но это правда, что в академии «Краснодара» владелец клуба Сергей Галиций постановил в обязательном порядке учить футболистов играть в шахматы?

- Да, действительно, у нас был обязательный урок шахмат. Было интересно, по-моему у всех это был один из любимых предметов, все с удовольствием на него ходили. Но я давно уже не играл. Хотя погодите, на сборах в молодежной сборной было.

- И в сборной есть кто-то, кто может вам составить конкуренцию в шахматах?

- Полно сильных игроков. Матвей Сафонов, например, очень здорово играет.

- Как часто вы общаетесь с Галицким?

- Довольно часто. Сергей Николаевич на базу прилетает по два-три раза в неделю. Иногда вызывает к себе – что-то подсказать, что-то спросить. Бывает, вместе с тренером, иногда – один на один. Бывает, что подбадривает, говорит не останавливаться, и никогда не было грубых слов. В основном это разговор о футболе.

- Он разбирается?

- Не просто разбирается. Очень хорошо разбирается.

- Говорят, у него в рабочем кабинете идет онлайн-трансляция с каждой тренировки «Краснодара». Это правда?

- Каждую тренировку обязательно снимают. А транслируют ли в кабинет Сергею Николаевичу, я не знаю. Я никогда не был у него в кабинете.

- Та как-то рассказывал, что в детстве занимался борьбой. Значит наверняка следишь и сейчас за Хибибом Нурмагомедовым? Вы знакомы?

- Переписывались в инстаграме, лично – еще нет. Приглашал его к нам матчи, но пока у него очень сложный график, время расписано по минутам. Но, думаю, мы увидимся.

- Лучший бой Хабиба?

- Против Макгрегора. Это было потрясающе.

- А все, что случилось после боя?

- Хабиб - взрослый человек. Он знает, что делает и это его выбор. Для меня – Хабиб все сделал правильно. Слишком много грязных слов было сказано до этого.

- В футболе нет такого жесткого треш-тока, как в ММА. Но если бы был, то сдержался на месте Хабиба?

- У нас разные виды спорта. У него – индивидуальный, где ты отвечаешь только за себя, у меня – командный. И любое твое действие отражается не только на тебе, но и на твоих партнерах.

- Впереди Новый год. Какие планы?

- Домой в Махачкалу. Буду отмечать вместе с семьей. Я - домашний.

- А как же с представлениями, что все дагестанцы чуть ли не с оружием в руках рождаются?

- Бросьте, это все стереотипы. Я в своей жизни вообще ни разу оружие в руках не держал.

shapi_777 Единственная любовь

- Но у вас есть традиция под Новый год желание загадывать? Что из футбольного пожелаете себе?

- Выиграть чемпионат России. Вот это сейчас главное мое футбольное желание.

- А как же сборная? Попасть на Евро-2020?

- Все взаимосвязано. Если я буду здорово играть в клубе, обязательно будет в моей карьере и сборная. Я помню, с какими чувствами смотрел ЧМ-2018, как переживал, как радовался, когда сравняли с Хорватией. Я надеюсь когда-нибудь пережить это и на поле в сборной. Но сначала все надо доказать игрой за клуб.

КСТАТИ

«Первая пятерка» - Национальная премия в российском футболе, существующая с 2002 года. Каждый год вручается под эгидой Российского футбольного союза Детской футбольной лигой (ДФЛ) лучшему молодому футболисту Российской премьер-лиги. Лауреаты премии определяются по опросам 100 наиболее авторитетных специалистов футбола, тренеров команд РПЛ и спортивных медиа. Лауреатами премии в разные годы были Александр Кержаков, Алан Дзагоев, Александр Головин…

А в 2019 году произошел беспрецедентный случай: сразу два претендента набрали одинаковое количество очков. И оба представителя ФК «Краснодар» Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов были признаны победителями.