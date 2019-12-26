Сериал «Викинги». 6 сезон: Данила Козловский переоделся в Вещего Олега. И убил Владимира Святого

В меховой шапке «от Славы Зайцева», в шитом серебром кафтане от группы ABBA, с увитым резьбой топориком из «Игры престолов» Вещий Олег, князь русов, в шестом сезоне сериала «Викинги» ключевая фигура. И Данила Козловский, актер смелый и хороший, по заслугам прошел мощный кастинг и смотрится отлично. Вот он прямо в палатах рубит какого-то грязного дядьку. Вот он лично пытает случайно попавшего в его владения чужеземца, а потом того рвут на части, а на серебряный халат Олега летят брызги крови. А вот с другим гостем, конунгом Иваром, летит Козловский на воздушном шаре (!) над Киевом. Чисто в туристических целях, как на парашюте за катером в Анталье летом...

Безусловно, сериал снят лишь по мотивам того факта, что когда-то где-то существовали некие викинги, и это «дюже прикольно». Примерно по тому же принципу сняты художественные фильмы про динозавров. Про викингов известно чуть больше, чем про динозавров? Да бросьте! Сейчас для зрителей трицератопс, Эйрик Кровавая Секира, Наполеон и Иосиф Сталин ровесники, и скорее всего вместе выходили на Сенатскую площадь.

Само собой, искать в этом насквозь фантазийном фильме исторические ляпы бессмысленно. И что с того, что русы одеты, как монголы Чингизхана, с черными хвостами на шапках? Что говорят они каждый на своем языке - кто на польском, кто на каком-то исковерканном псевдославянском, кто на русском? Что на самом деле Олег сам был викингом, варягом, и с норвежскими сородичами говорил на одном языке? Что христианство в Киеве и крещеный князь явный анахронизм, на самом деле эта религия придет на Русь значительно позже?

С другой стороны, есть моменты, которые сложнее объяснить условностью повествования. Ну едва ли когда в Киеве снег по пояс, в Норвегии дамы-викинги в озерах купаются? Просто южнее Киев, как ни крути... Но нет, купаются. А в Киеве снег. Викинги, дикий народ, их не понять...

Отбросив совершенно неуместное брюзжание об исторических глупостях, из «Викингов» вполне можно понять, как выглядят на данный момент западные стереотипы о Руси. Монгольская униформа русских дружинников, видимо, говорит о том, что мы скорее ассоциируемся с Азией. Злобный Олег, испытывающий страсть к пыткам и издевательствам явно списан с Ивана Грозного (их разделяет-то каких-то семь сотен лет). Мы, в сознании сценаристов, всегда были христианами. Гробница возлюбленной Олега (им, кстати, убитой) - создана по образу средневековых французских надгробий. Как, впрочем, и в «Игре престолов» и в «Властелине кольца». То есть гробницу, видимо, стоит принимать как стандартный атрибут «древности». А в целом, конечно, мы дикие и не особо «симпатишные». И у нас снег даже тогда, когда скандинавы купаются в озерах. То есть ничего не поменялось. Да и с чего бы.

Значительно интереснее, какие совершенно разные исторические роли сыграл за последние годы Данила Козловский. В скучном, но тщательно прописанном с исторической точки зрения «Викинге» (2016 год, Россия), Козловский явил миру Владимира Святого. Много и охотно грешившего русского князя, который все переосмыслил и вырвал Русь из тьмы язычества. Фильм сложно назвать захватывающим, но к истории там отнеслись с трепетом. Козловский выступил в роли хранителя и собирателя. Что не помешало ему кинуться в авантюру в почти одноименном сериале «Викинги». То есть даже если сценаристы что-то по незнанию путали, то уж Козловский-то представлял, как на самом деле выглядел князь Олег (кстати, Олег был князем и опекуном малолетнего Игоря Рюриковича, чьим внуком и был Владимир Святой). И весь державный пафос, созданный Козловским в «Викинге», в «Викингах» превращается в очередной набор дурных стереотипов и штампов.

Понятно, что любая заметная любая роль нашего актера в западном сериале - большая удача и повод для гордости. Но когда русских зовут играть роли русских, чаще всего, к сожалению, какая-то жалкая ерунда получается...