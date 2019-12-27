Чемпионат России по фигурному катанию 2020. Женщины. Короткая программа. Прямая онлайн-трансляция

В пятницу, 27 декабря, в Красноярске начнут спор за победу на чемпионате России по фигурному катанию женщины. Это - главный старт сезона не только в России, но и во всем мире. В последнем финале Гран-При в Турине тройка лучших была составлена целиком из россиянок - Косторная, Щербакова и Трусова. Сейчас же нужно будет выбрать трех лучших для главных стартов сборной России в сезоне 2019/2020. "КП" рассказывает о главных моментах короткой программы девушек на чемпионате России по фигурному катанию 2020.

Стартовый протокол фигуристок в короткой программе на чемпионата России 2020

Первая разминка

1. Александра Трусова

2. Серафима Саханович

3. Анна Щербакова

4. Елизавета Туктамышева

5. Анастасия Гулякова

Вторая разминка

6. Алена Косторная

7. Валерия Шульская

8. Мария Талалайкина

9. Софья Самодурова

10. Анастасия Губанова

11. Елизавета Нугуманова

Третья разминка

12. Анастасия Грачева

13. Ксения Синицына

14. Ксения Цибинова

15. Анна Фролова

16. Станислава Константинова

17. Евгения Медведева

Прямая видеотрансляция короткой программы чемпионата России по фигурному катанию 2020

Начало соревнований - в 15:30 по московскому времени. Прямая видеотрансляция - на сайте Первого канала. Она будет на русском языке. Для аудитории за пределами России будет эфир на YouTube-канале Первого, где будут представлены комментарии знаменитого канадского эксперта Дэна Бартона.

Чемпионат России по фигурному катанию 2020. Женщины. Короткая программа.