2019-12-26T21:09:12+03:00
Спорт

Чемпионат России по фигурному катанию 2020. Женщины. Короткая программа. Прямая онлайн-трансляция

Спор за победу в Сибири начинают лучшие фигуристки нашей страны [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
В пятницу, 27 декабря, возьмет старт турнир женщин на чемпионате России по фигурному катанию 2020 в Красноярске.В пятницу, 27 декабря, возьмет старт турнир женщин на чемпионате России по фигурному катанию 2020 в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В пятницу, 27 декабря, в Красноярске начнут спор за победу на чемпионате России по фигурному катанию женщины. Это - главный старт сезона не только в России, но и во всем мире. В последнем финале Гран-При в Турине тройка лучших была составлена целиком из россиянок - Косторная, Щербакова и Трусова. Сейчас же нужно будет выбрать трех лучших для главных стартов сборной России в сезоне 2019/2020. "КП" рассказывает о главных моментах короткой программы девушек на чемпионате России по фигурному катанию 2020.

Стартовый протокол фигуристок в короткой программе на чемпионата России 2020

Первая разминка

1. Александра Трусова

2. Серафима Саханович

3. Анна Щербакова

4. Елизавета Туктамышева

5. Анастасия Гулякова

Вторая разминка

6. Алена Косторная

7. Валерия Шульская

8. Мария Талалайкина

9. Софья Самодурова

10. Анастасия Губанова

11. Елизавета Нугуманова

Третья разминка

12. Анастасия Грачева

13. Ксения Синицына

14. Ксения Цибинова

15. Анна Фролова

16. Станислава Константинова

17. Евгения Медведева

Прямая видеотрансляция короткой программы чемпионата России по фигурному катанию 2020

Начало соревнований - в 15:30 по московскому времени. Прямая видеотрансляция - на сайте Первого канала. Она будет на русском языке. Для аудитории за пределами России будет эфир на YouTube-канале Первого, где будут представлены комментарии знаменитого канадского эксперта Дэна Бартона.

Чемпионат России по фигурному катанию 2020. Женщины. Короткая программа.

Жещины. Короткая программа. Чемпионат России по фигурному катанию 2020 в Красноярске. Прямая видеотрансляция.Прямая видеотрансляция короткой программы женщин на чемпионате России 2020 27 декабря 2019

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Каллум Смит - Фёдор Чудинов: «Классик» намерен вернуть себе титул чемпиона
Одержав победу над Хассаном Н’Дамом Н’Жикамом, Фёдор Чудинов завоевал право сразиться с действующим чемпионом мира в среднем весе Каллумом Смитом. Дата боя станет известна в начале 2020 года
Новости 24