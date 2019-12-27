Параллельные миры Зюганова: лидер КПРФ выдумывает небылицы про АПК России?

В последние десятилетия и сама КПРФ, и ее высшее руководство во главе с Геннадием Зюгановым все сильнее отрываются от социально-экономических реалий нашей страны, превращаясь в достаточно странную организацию. Для подобного рода выводов достаточно понаблюдать за риторикой Зюганова на протяжении лет 10-15 – и не обнаружить там вообще никаких изменений в плане оценок текущего экономического курса и признания имеющихся достижений. Допустим, такое твердолобое начетничество понятно с точки зрения оппозиционного статуса, так как Зюганову и Ко сложно признавать успехи политических оппонентов. Однако куда серьезнее другое. В погоне за ускользающей популярностью, лидеры КПРФ не гнушаются в своих речах, причем в присутствии руководства страны и лично президента, заниматься жонглированием странных цифр и передергиванием статистики. И на заседании Госсовета, посвященном развитию сельского хозяйства, Геннадий Зюганов выдал ошеломительную порцию противоречивых фактов, которую стоит разобрать поподробнее.

Во-первых, не мог Геннадий Андреевич обойти вниманием так называемый «Совхоз имени Ленина». Перед тем как перейти к разбору тезисов лидера КПРФ по существу, стоит отметить, что так называемый «совхоз», до недавнего времени почти безраздельно принадлежавший «клубничному олигарху» Павлу Грудинину уже давно никакой не «совхоз». Предприятие с 1995 года, то есть уже скоро почти 25 лет существует в статусе закрытого акционерного общества и функционирует как вполне себе обычное коммерческое предприятие. Важный нюанс – дело в том, что в России, еще с начала 2000-х годов действует целый Федеральный закон «О народных предприятиях», в рамках которого можно создать такую правовую форму общего владения имуществом, при котором только работники могут иметь неотчуждаемые доли в виде акционерного капитала. Однако господин Грудинин, несмотря на всю его дружбу с КПРФ и громкие слова о коммунистических идеалах, за все годы так и не пошел на изменение правовой формы «Совхоза имени Ленина». Это обычное коммерческое ЗАО, и вывеска про «Совхоз» никого не должна вводить в заблуждение. Назови корыто «авианосцем» - от этого у него самолетов внутри не прибавится.

Теперь что касается заявлений Зюганова на Госсовете о том, что в «совхозе» оказывается производится «одна пятая» всей российской клубники, а каждая буренка дает надой в 11 тысяч литров молока (судя по всему Зюганов имел в виду все-таки годовое измерение). Факты говорят следующее. В России в год выращивается на открытом грунте порядка 14 тысяч тонн клубники, еще 1,5 тысячи тонн в теплицах. Таким образом, всего суммарно только в России выращивается где-то 15,5 тысяч тонн ягоды, а на долю импорта приходится порядка 50 тысяч тонн в год. При этом на сайте самого же «совхоза» указано, что в год они собирают 1 тысячу тонн клубники с площади в 100 гектар. Причем показатели предприятия вполне себе заурядны и сопоставимы с аналогичными цифрами по другим сельхозпредприятиям, занятым выращиванием клубники. «Совхоз», если посчитать, производит не одну пятую (то есть 20%) клубники, а чуть меньше 6,5%. Зюганов попросту завысил показатели «совхоза» более чем в 3 раза. И ладно бы он у себя на кухне хвастался мнимыми «достижениями» Грудинина – он сделал это перед лицом главы государства на Госсовете.

Однако дальше «Остапа понесло», и лидер КПРФ перешел к еще большим манипуляциям со статистикой. Так, по мнению Зюганова, гречка подорожала на 132%, пшено на 124%, цена муки поднялась на 107%, а сливочного масла на 110%. Проблема только в том, что подорожание, по данным Росстата, составило 32%, 24%, 7% и 10% соответственно. Добавляя по 100% к каждой позиции Зюганов в несколько раз завышал показатели инфляции. Иначе чем полным пребыванием в своем параллельном вымышленном мире тотальной разрухи и деградации это объяснить невозможно.

Удивительно при этом то, насколько мифология «крепкого коммунистического хозяйственника» Грудинина засела в риторике руководства Компартии. Финансовые показатели так называемого «совхоза» и самого Павла Грудинина может быть и вправду выглядят многообещающе. Однако причина такого состояния заключается вовсе не в каких-то особых управленческих талантах «клубничного олигарха». Причина проста и заключается в том, что Грудинин, скорее всего, просто выгодно сбывал ценную совхозную землю возле МКАДа в интересах крупных ритейлеров и девелоперов. Вот и весь секрет успеха, а не фейковая «одна пятая» сбора от всей клубники в стране.