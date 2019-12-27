2019-12-26T23:45:06+03:00
Дом. Семья

Селедка над шубой

С одной стороны - вековые устои, скрепы: «отцы наши, деды, прадеды селедку под шубой ели и нам завещали», «не нами заведено, не нам и отменять» и т. д.
Леонид ЗАХАРОВЗам. главного редактора
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Селедка над шубой.Селедка над шубой.Фото: Леонид ЗАХАРОВ
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С другой стороны, против этой самой селедки под шубой уже даже Грета Тунберг выступает (ну не сама, конечно, а усилиями наших интернет-юмористов - видели, наверное, шутейный плакатик «Перестаньте убивать селедку ради шубы»).

Традиции новогоднего застолья блюсти, конечно, надо, но и пофривольничать иногда тоже не грех. В общем, сделаем-ка мы нынче селедку над шубой.

Это хотя бы с той точки зрения правильно, что есть такие селедки, которые грех прятать под смесью тертой свеклы и майонеза. Вот олюторская, например. Она ведь даже внешне чудо как хороша. Или сосьвинская. А есть же еще и каспийский залом...

Берем олюторскую. Даем слово сохранить основную вкусовую гамму и использовать практически те же ингредиенты. Но с небольшими гастрономическими подвывертами.

Первым слоем у нас будет кусочек яичного блинчика. Это почти омлет, но очень-очень тонкий. На него положим пластинку запеченной свеклы (запеченная вкуснее, чем вареная). Ее смажем майонезом, но не простым, а с добавлением васаби (ладно, не любите васаби, просто хрена добавьте). На эту платформу надо уложить сельдь и рядом пристроить совсем небольшой кусочек вареного картофеля. Посыпаем кунжутом. Украсить тоже не помешает, у меня вот очень кстати под рукой лук-порей оказался. Вы можете зелень какую-нибудь использовать. Но важно с декором не перестараться: селедка должна быть не просто на виду, она должна поблескивать, манить, провоцировать.

Вот так глядишь на нее незамутненным пока еще взглядом и думаешь: вроде и нарушил устои, все вверх ногами перевернул, а суть-то прежняя осталась. Да и рюмочка рядом на привычно благостные мысли наводит.

С наступающим!

ИСТОЧНИК KP.RU

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