Избитый Дед Мороз и счастье в сугробе

Все немного напоминало начало фильма «Ирония судьбы...»: праздновать Лена собиралась со своим будущим женихом Сережей. Она и не подозревала, какое чудо произойдет с ней той ночью.

«Прости, нам нужно расстаться»

Они встречались два года, и Елена втайне надеялась, что именно этой ночью Сергей сделает ей предложение. Она даже несколько раз как бы невзначай сказала ему свой размер кольца и намекнула, что мечтает полететь в романтическое путешествие в Таиланд. Сергей понимающе кивал и уверял, что всему свое время.

- Я была уверена, что Новый год - лучшее время для помолвки, - говорила Лена. - Но моему оливье в ту ночь не суждено было быть съеденным. А часы, которые я заботливо купила для Сережи, так и остались грустно лежать под елкой. Сережа позвонил в районе семи вечера и сказал, что останется дома.

А потом добавил, что, наверное, им нужно расстаться, и попросил прощения. Сказал, есть такая примета: с кем встретишь Новый год, с тем его и проведешь, а проводить еще один год с Леной он не хотел...

Грустный праздник

Нереальность происходящего еще какое-то время не могла уложиться у Лены в голове, и первые два часа она искренне верила, что Сережа просто пошутил и скоро приедет. Но на ее настойчивые звонки никто не отвечал, а затем от любимого пришло сообщение: «Пожалуйста, я уже все решил, не звони мне больше!»

У Лены подкосились ноги, перед глазами за секунду пронеслась вся ее бессмысленная и глупая жизнь: она увидела, как подруги рожают детей, едят на даче шашлыки в кругу семьи, а она одиноко выгуливает свору гавкающих чихуа-хуа и смотрит сериалы, печально поедая мороженое.

Возможно, она бы прорыдала всю ночь и запомнила этот Новый год как самый ужасный в жизни, но на помощь пришло шампанское. Не дожидаясь полуночи, Лена откупорила бутылку, хлебнула прямо из горлышка и напросилась в гости к лучшей подруге.

- Я не могла оставаться дома, - вспоминает Лена. - Собрала какую-то еду и вызвала такси. На часах было уже одиннадцать, я одиноко стояла у подъезда, но таксист так и не объявился. То ли заблудился по дороге, то ли в сети случился сбой...

Чудесное спасение

Подруга жила недалеко, и Лена решила добежать до нее, чтобы успеть к полуночи. На улице почти не было народа, лишь изредка проносились машины с громкой музыкой и бродили шатающиеся подвыпившие парочки.

«С кем встретишь, с тем и проведешь», - крутилось у Лены в голове, и ей совсем не хотелось встречать Новый год в одиночестве на пустынной аллее.

Вдруг за углом раздались крики, и Лена увидела бегущего к ней Деда Мороза. Он размахивал красным мешком и кричал: «Помогите!» За Морозом из темноты неслись трое парней: «Хватай его!», «Отдай подарки!» Они повалили Деда в снег и начали бить. Перепуганная Лена, сама от себя не ожидая, начала истошно визжать.

- Я уже не помню, что я им говорила, - рассказывала потом женщина. - Кажется, закричала, что я из полиции и, если они от Мороза не отстанут, у них будут проблемы. Для вида даже начала набирать какой-то номер, чтобы вызвать наряд. Видимо, я была настолько серьезна, что парни быстро осеклись, промямлили что-то про шутку и быстро скрылись в ночи.

«Хочу замуж и в Таиланд»

Поняв, что опасность миновала, Лена бросилась к лежавшему в сугробе Деду Морозу. Помогла отряхнуться, спросила, все ли в порядке, собрала выпавшие подарки... Мужчина поблагодарил спасительницу и двинулся было дальше, но вдруг остановился: «Вы очень торопитесь? Почему вы одна?»

Лена потупила взор и начала бессвязно оправдываться, а потом из глаз ее брызнули слезы: «Меня бросил жених сегодня, я к подружке иду».

- Хотите, я выполню ваше новогоднее желание? - внезапно спросил Дед Мороз. - Я ведь вам не просто так на пути попался. Чего вы хотите?

И Лена честно сказала, что хочет замуж. И быть счастливой. И детей. И в романтический Таиланд. Она говорила так просто и откровенно, размазывая слезы по щекам, что незнакомец заулыбался. Взял ее за руку, посмотрел на часы и спокойно сказал: «Так, сейчас отпразднуем Новый год, а потом все решим».

Поехали?

Он извлек из мешка мобильный телефон, набрал какой-то номер и пообещал Лене, что встречать Новый год на дороге они не будут. Через пару минут напротив остановился автомобиль, и незнакомец пригласил даму внутрь.

- Кстати, меня Дима зовут, - пояснил он. - И Дедом Морозом я не работаю, ради шутки переоделся в этот костюм и вышел из ресторана, чтобы раздать прохожим подарки. А тут эти ненормальные за мной погнались, четыре квартала бежали...

Выяснилось, что Дима - бизнесмен, а в ресторане, куда они приехали, его ждали друзья. Он представил Лену как свою спасительницу, поднял тост за ее личное счастье. Ну а дальше - сами понимаете. Новый год - время чудес и все такое...

- Дима, когда снял с себя костюм Деда Мороза, оказался неимоверно привлекательным, умным, добрым, веселым, - делилась потом Лена. - И главное - после новогодней ночи он пригласил меня поехать вместе в Таиланд. Там мы узнали друг друга получше и вот уже год встречаемся. А еще Дима сделал мне предложение.