2019-12-30T12:09:50+03:00
Происшествия

Загадочная смерть: Подростки умерли после прогулки по предновогодней столице

Сотрудники полиции обнаружили тела парней 14 и 19 лет
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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По предварительным данным, причиной смерти стали наркотические веществаПо предварительным данным, причиной смерти стали наркотические веществаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В подмосковном городе Химки обнаружили тела двух парней без признаков насильственной смерти. Что случилось с молодыми людьми 14 и 19 лет сейчас выясняют следователи.

- Продолжается проведение проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Следственного комитета по Московской области.

В квартире на улице 1-я Лесная в Химках парни жили недавно. Приехали из Белгорода к родственнику. 19-летний Стас работал в Москве, а 14-летний Игорь учился в гимназии. В Химках они жили в одной квартире с родственником.

- Парни, по словам хозяина квартиры, поехали 28 декабря погулять в Москву, посмотреть ярмарки и сходить на Красную площадь. Около 1 часа ночи они вернулись домой, легли спать. Утром родственник разбудить их не смог – оба были мертвы, - рассказал источник, близкий к следствию.

Для проведения судебно-медицинского исследования трупы направлены в морг. Уже известно, что давность наступления смерти около 12 часов. По предварительным данным, причиной смерти стали наркотические вещества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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