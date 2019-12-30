Загадочная смерть: Подростки умерли после прогулки по предновогодней столице

В подмосковном городе Химки обнаружили тела двух парней без признаков насильственной смерти. Что случилось с молодыми людьми 14 и 19 лет сейчас выясняют следователи.

- Продолжается проведение проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Следственного комитета по Московской области.

В квартире на улице 1-я Лесная в Химках парни жили недавно. Приехали из Белгорода к родственнику. 19-летний Стас работал в Москве, а 14-летний Игорь учился в гимназии. В Химках они жили в одной квартире с родственником.

- Парни, по словам хозяина квартиры, поехали 28 декабря погулять в Москву, посмотреть ярмарки и сходить на Красную площадь. Около 1 часа ночи они вернулись домой, легли спать. Утром родственник разбудить их не смог – оба были мертвы, - рассказал источник, близкий к следствию.

Для проведения судебно-медицинского исследования трупы направлены в морг. Уже известно, что давность наступления смерти около 12 часов. По предварительным данным, причиной смерти стали наркотические вещества.