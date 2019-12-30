Путин поздравил с Новым годом 34 президентов, а Зеленского — нет

Владимир Путин в конце года традиционно поздравляет с Рождеством и наступающим Новым годом лидеров других стран. В этом году, как сообщает сайт Кремля, президент России поздравил:

президента Абхазии Рауля Хаджимбу,

президента Азербайджана Ильхама Алиева,

президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра Армении Никола Пашиняна,

президента Белоруссии Александра Лукашенко,

президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева,

президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова,

президента Молдавии Игоря Додона,

президента Таджикистана Эмомали Рахмона,

президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова,

президента Узбекистана Шавката Мирзиёева,

президента Южной Осетии Анатолия Бибилова,

президента Аргентины Альберто Фернандеса,

президента Бразилии Жаира Болсонаро,

Его Святейшество Папу Римского Франциска,

Королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона,

премьера Венгрии Виктора Орбана,

президента Венесуэлы Николаса Мадуро,

президента Вьетнама Нгуен Фу Чонгу,

президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Ангелу Меркель,

премьера Греции Кириакоса Мицотакиса,

премьера Израиля Биньямина Нетаньяху,

премьера Индии Нарендру Моди,

короля Испании Филиппа VI,

президента Италии Серджо Маттареллу и премьера Джузеппе Конте,

премьера Канады Джастина Трюдо,

председателя КНР Си Цзиньпина,

президента Кореи Мун Чжэ Ина,

президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса и первому секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро,

князя Монако Альберта II,

президента Сербии Александра Вучича,

президента Сирии Башаау Асада,

президента Словении Борута Пахора,

президента Дональда Трампа,

президента Туреции Реджепа Тайипа Эрдогана,

президента Финлянди Саули Ниинистё,

президента Франции Эммануэля Макрона,

президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович,

президента Чехии Милоша Земана,

премьера Швеции Стефана Лёвена,

президента ЮАР Сирила Рамафозу,

премьера Японии Синдзо Абэ,

генсека ООН Антониу Гутерреша,

директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву,

президента МОК Томаса Баха,

почетного президента МОК Жака Рогге,

почетного члена МОК Жан-Клода Килли,

президента ФИФА Джанни Инфантино,

президента УЕФА Александера Чеферина,

президента ИИХФ Рене Фазеля,

президента Международной федерации дзюдо Мариуса Визера.

Кроме того, Путин поздравил ряд бывших глав иностранных государств и правительств: Роберта Кочаряна, Нурсултана Назарбаева, Сержа Саргсяна, Сильвио Берлускони, Джорджа Буша, Романо Проди, Николя Саркози, Франсуа Фийона, Тарью Халонен, Короля Хуана Карлоса I и Герхарда Шрёдера.

Как уже много лет в этом обширном списке нет президентов Польши, прибалтийских государства, Грузии, проводящих откровенно антироссийскую политику. Не появился и сменивший Петра Порошенко Владимир Зеленский. Впрочем, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя список, заявил, что в него вошли не все поздравления и еще могут появиться дополнения. То есть у Зеленского еще есть шанс получить поздравление от Путина.