Виктор Золотов поздравил подчиненных с наступающими праздниками

- На высоком профессиональном уровне обеспечен общественный порядок на крупных массовых мероприятиях международного уровня. Повышена надежность охраны важных государственных объектов. Приняты под защиту созданные в рамках общенациональных проектов комплексы транспортной и энергетической инфраструктуры в Крыму и на Чукотке, - перечислил заслуги подчиненных директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов в традиционном новогоднем видеообращении. Главнокомандующий отметил, что уходящий год был насыщен важными событиями для всей страны и стал очередным этапом развития войск национальной гвардии.

- Совместно с коллегами из других ведомств личный состав войск активно участвовал в борьбе с терроризмом и экстремизмом, ликвидации последствий стихийных бедствий, обеспечении охраны Государственной границы. Одним словом, проделана масштабная работа. И все вы – рядовые и генералы, кадеты и ветераны войск правопорядка – внесли свой вклад в решение ответственных задач, поставленных перед Росгвардией руководством страны, - сказал генерал армии.

Золотов выразил особую благодарность семьям, родным и близким росгвардейцев – тем, кто всегда ждет и любит, бережно хранит тепло домашнего очага. Самые добрые пожелания директор Росгвардии передал коллегам, которые встретят праздник на боевом посту.

- Друзья, от всей души желаю всем нам реализовать в новом, 2020 году намеченные планы и с честью выполнить поставленные задачи! Пусть исполнятся ваши самые сокровенные мечты. Мира, благополучия и крепкого здоровья вам и вашим близким. Счастливого Нового года и Светлого Рождества! С праздником! - завершил он свое поздравление.