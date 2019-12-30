2019-12-30T19:17:14+03:00
Происшествия

Племянницу Фёдора Бондарчука обокрали перед Новым годом

Неизвестные похитили велосипед 32-летней актрисы Марии Бурляевой
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Актриса Мария БурляеваАктриса Мария БурляеваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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У племянницы российского режиссера Федора Бондарчука актрисы Марии Бурляевой украли велосипед. Кража была совершена всего несколько дней назад в преддверии Нового года.

Как сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах, девушка на несколько дней оставила двухколесного друга марки Aspect на первом этаже подъезда одного из жилых домов на Кутузовском проспекте Москвы, а вернувшись уже не застала его. Ущерб составил около 30 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража" и приступили к поискам велосипеда.

ДОСЬЕ "КП"

Марии Бурляевой 32 года. Она родилась в актерской семье и решила пойти по их стопам. Дебют в кино состоялся в возрасте четырех лет. Съемками фильма " Господи, услышь молитву мою" стала мать юного дарования Наталья Бондарчук.

В 2008 году Бурляева окончила эстрадный факультет РАТИ-ГИТИС и стала выступать на подмостках Московского Театра им. В. Маяковского. С тех пор она сыграла во множестве постановок и кинолент, включая "Побег", "Одна любовь души моей", "Гоголь. Ближайший", "Тайна Снежной Королевы" и др.

Сайт kp.ru писал, что у самого Федора Бондарчука в этом году украли телефон. IPhone X стоимость 100 тысяч рублей вынесли прямо со съемочной площадки в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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