Племянницу Фёдора Бондарчука обокрали перед Новым годом

У племянницы российского режиссера Федора Бондарчука актрисы Марии Бурляевой украли велосипед. Кража была совершена всего несколько дней назад в преддверии Нового года.

Как сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах, девушка на несколько дней оставила двухколесного друга марки Aspect на первом этаже подъезда одного из жилых домов на Кутузовском проспекте Москвы, а вернувшись уже не застала его. Ущерб составил около 30 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража" и приступили к поискам велосипеда.

ДОСЬЕ "КП"

Марии Бурляевой 32 года. Она родилась в актерской семье и решила пойти по их стопам. Дебют в кино состоялся в возрасте четырех лет. Съемками фильма " Господи, услышь молитву мою" стала мать юного дарования Наталья Бондарчук.

В 2008 году Бурляева окончила эстрадный факультет РАТИ-ГИТИС и стала выступать на подмостках Московского Театра им. В. Маяковского. С тех пор она сыграла во множестве постановок и кинолент, включая "Побег", "Одна любовь души моей", "Гоголь. Ближайший", "Тайна Снежной Королевы" и др.

Сайт kp.ru писал, что у самого Федора Бондарчука в этом году украли телефон. IPhone X стоимость 100 тысяч рублей вынесли прямо со съемочной площадки в Москве.