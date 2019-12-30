2019-12-30T19:33:20+03:00
Пресс-релизы

Читатели выбрали лучшие книги вместе с LiveLibи ЛитРес

В этом году за номинантов премии было отдано более 120 тысяч голосов
Поделиться:
Изменить размер текста:

LiveLib, крупнейший книжный рекомендательный портал на русском языке, в партнерстве с сервисом ЛитРес, лидером на рынке электронных и аудиокниг в России и странах СНГ, подвел итоги голосования премии «Выбор читателей 2019». Она проводится LiveLib ежегодно с 2014 года. Это единственная в стране премия, в которой книги оценивают не эксперты, а читатели. Голосование было запущено 6 ноября 2019 года.

В номинациях принимали участие произведения, впервые опубликованные на русском языке с 1 ноября 2018 года и получившие самый высокий рейтинг на LiveLib по итогам года. Лонг-лист формировался на основании рейтинга популярности книги более чем 1,5 млн пользователей LiveLib. В этом году за номинантов премии было отдано более 120 тысяч голосов.

«Главный принцип премии –голоса, полученные от читателей, а не критиков. Это позволяет понять, какие именно книги вызывают эмоциональный отклик у людей. Кроме того, у "Выбора читателей" есть специальный этап «суперфинал», который по сути является соревнованием фанклубов. Уже в течение нескольких лет самая активная, самая преданная аудитория у русского фэнтези. Причем у русского фэнтези – "женское лицо"»,— комментирует руководитель проекта LiveLib Дмитрий Курочкин.

Премия «Выбор читателей 2019» состояла из четырех этапов: отборочный этап, полуфинал, финал, суперфинал. Сначала читатели предлагают свои любимые произведения в каждой из номинаций. Самые популярные книги попали в следующий этап. В финал прошли десять книг из каждой категории, а в суперфинале читатели выбирали лучшую книгу среди всех жанров. В каждой номинации можно было проголосовать за несколько произведений.

Читатели определили лучшие произведения в номинациях:

Читатели определили лучшие произведения в главных номинациях.

Читатели определили лучшие произведения в главных номинациях.

Победителем суперфинала стала книга Ирины Котовой «Королевская кровь. Расколотый мир».

Победителем специальной номинации «Rock&Book» стала аудиокнига «Бывшие. Книга о том, как класть на тех, кто хотел класть на тебя» в авторской озвучке Натальи Красновой.

Лауреаты премии в качестве приза получили платное продвижение произведения на LiveLib, на портале с 5,5 млн аудиторией: победитель суперфинала — на сумму 1 млн рублей, а победитель в специальной номинации Rock&Book — на сумму 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Москва и Минск продолжат обсуждение газового вопроса по линии компаний
Сергей Бадюк из "Интернов" попал в больницу в Таиланде
Российские ученые создали препарат против хронического гепатита В
Власти Маврикия закрыли единственный в стране аэропорт
ЮНЕСКО отказалось вносить оливье и "Иронию судьбы" в список культурного наследия
На колокольне церкви в Барселоне прогремел взрыв: ранены 14 человек
Мужчина открыл стрельбу в магазине в центре Берлина
Скворцова о главном достижении 2019 года: россияне стали жить дольше
В Госдуме предложили уровнять зарплаты депутатов и обычных граждан
«Новый год встретили под свист пуль»: Губернатор Александр Дрозденко прочитал письма с фронта
Диетолог призвала не злоупотреблять холодцом, алкоголем и шпротами во время застолья
"Газпром" подписал соглашение по антимонопольному спору с Украиной
"Красный" январь: россиян ждет аномально теплое начало 2020 года
Новогоднюю ночь на боевом посту встретят более 11 тысяч военнослужащих
Швейцарская Allseas не будет возобновлять укладку «Северного потока — 2»
Володин предложил новый метод расчета зарплаты врачей в России
"Нафтогаз и "Газпром" нарушили срок по мировому соглашению
Гидрометцентр: 2019 год стал самым теплым в России и ее столице более чем за 100 лет
"Не все лидеры вошли в сообщения": Песков рассказал, поздравит ли Путин с Новым годом Грузию и Украину
Песков: Предотвращение теракта в Санкт-Петербурге говорит о результативности сотрудничества спецслужб РФ и США
"Работа ведется" Песков прокомментировал переговоры России с Украиной о транзите газа
Россиян предупредили о хакерских атаках в новогодние праздники
"Много хороших впечатлений от встреч с Путиным": Фраттини рассказал о дружбе с президентом РФ
"Россия и США исторически несут особую ответственность": Путин направил Трампу поздравление с Новым годом
Шампанское и копчености: ученые и врачи назвали самые коварные продукты новогодней ночи
Ученый посоветовал, как выбрать рыбу и икру к новогоднему столу