Читатели выбрали лучшие книги вместе с LiveLibи ЛитРес

LiveLib, крупнейший книжный рекомендательный портал на русском языке, в партнерстве с сервисом ЛитРес, лидером на рынке электронных и аудиокниг в России и странах СНГ, подвел итоги голосования премии «Выбор читателей 2019». Она проводится LiveLib ежегодно с 2014 года. Это единственная в стране премия, в которой книги оценивают не эксперты, а читатели. Голосование было запущено 6 ноября 2019 года.

В номинациях принимали участие произведения, впервые опубликованные на русском языке с 1 ноября 2018 года и получившие самый высокий рейтинг на LiveLib по итогам года. Лонг-лист формировался на основании рейтинга популярности книги более чем 1,5 млн пользователей LiveLib. В этом году за номинантов премии было отдано более 120 тысяч голосов.

«Главный принцип премии –голоса, полученные от читателей, а не критиков. Это позволяет понять, какие именно книги вызывают эмоциональный отклик у людей. Кроме того, у "Выбора читателей" есть специальный этап «суперфинал», который по сути является соревнованием фанклубов. Уже в течение нескольких лет самая активная, самая преданная аудитория у русского фэнтези. Причем у русского фэнтези – "женское лицо"»,— комментирует руководитель проекта LiveLib Дмитрий Курочкин.

Премия «Выбор читателей 2019» состояла из четырех этапов: отборочный этап, полуфинал, финал, суперфинал. Сначала читатели предлагают свои любимые произведения в каждой из номинаций. Самые популярные книги попали в следующий этап. В финал прошли десять книг из каждой категории, а в суперфинале читатели выбирали лучшую книгу среди всех жанров. В каждой номинации можно было проголосовать за несколько произведений.

Читатели определили лучшие произведения в номинациях:

Читатели определили лучшие произведения в главных номинациях.

Победителем суперфинала стала книга Ирины Котовой «Королевская кровь. Расколотый мир».

Победителем специальной номинации «Rock&Book» стала аудиокнига «Бывшие. Книга о том, как класть на тех, кто хотел класть на тебя» в авторской озвучке Натальи Красновой.

Лауреаты премии в качестве приза получили платное продвижение произведения на LiveLib, на портале с 5,5 млн аудиторией: победитель суперфинала — на сумму 1 млн рублей, а победитель в специальной номинации Rock&Book — на сумму 500 тысяч рублей.