Опубликовано открытое письмо депутату, который утверждает, что не является "западным агентом"

Информационное агентство REGNUM опубликовало открытое письмо председателя Родительского Всероссийского Сопротивления (РВС) Марии Мамиконян к депутату Госдумы Оксане Пушкиной. Оно публикуется с заголовком: "Открытое письмо Оксане Пушкиной: чьи интересы Вы представляете в России?".

В письме очень много вопросов, которыми в России обеспокоены все думающие люди. Уже не только семейные.

- Вы отметили, что законодательство о профилактике домашнего насилия уже работает в 144 странах, а в России такого закона до сих пор нет. А так как все страны "договорились" принять особое законодательство "касаемо социального здоровья нации", такой закон необходимо разработать. При этом вы посетовали, что, возможно, вам придется оправдываться. Цитируем: «То, что мы делаем, это очень трудно! Что касается Европейского суда… В январе мы едем в Страсбург, по всей видимости, если мы не разработаем законопроект, нам придется оправдываться…, мне придется оправдываться, защищать свою страну: "Да, действительно, мы работаем…" Но мы уже должны заработать!".

Председатель Родительского Всероссийского Сопротивления Мария Мамиконян. Фото ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

При этом Вы указали, что являетесь не "западным агентом", а занимаете пост спецпредставителя Госдумы во Всемирном банке по женскому предпринимательству и являетесь членом ПАСЕ. В этой связи хотелось бы уточнить, в чем Вы видите основную задачу Вашего членства в ПАСЕ. В том, чтобы отстаивать интересы Российской Федерации в Страсбурге? Или в том, чтобы лоббировать интересы условного Страсбурга в России?, - обращается с вопросами к Пушкиной Мария Мамиконян.

А дальше собственно речь о том, ради чего и стоило опубликовать это письмо. РВС приводит любопытную статистику МВД России, согласно которой в России и так уже много сделано для поддержания социального здоровья нации и профилактики насилия, в том числе семейного: "В частности, в целях профилактики правонарушений, совершаемых на бытовой почве и в сфере семейно-бытовых отношений, в 2018 г. сотрудниками полиции проводилась индивидуально-профилактическая работа с 528,9 тыс. лиц, находящихся на учете, из них 91,1 тыс. — допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, 72,5 тыс. — состоящих на учете в медицинской организации из числа больных алкоголизмом, 55,3 тыс. — наркоманией. В том числе благодаря этому за 9 месяцев 2018 г. на 11,6% снизилось число зарегистрированных бытовых преступлений (до 66,9 тыс.)".

Эти цифры свидетельствуют о том, что в реальности в профилактике и надзоре нуждается порядка порядка полумиллиона семей. Безусловно в надзоре не всяких НКО, как того желают авторы законопроекта, а государственном.

- За 9 месяцев 2018 года сократилось на 11,8% число тяжких и особо тяжких бытовых преступлений (до 7,2 тыс.), в том числе убийств — на 18% (до 1,8 тыс.), случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 10,4% (до 5,1 тыс.).

Кроме того, перевод противоправного деяния "побои" (т.е. насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий для здоровья) в случае, если они совершаются впервые, из разряда уголовно-наказуемых преступлений в разряд административных правонарушений стал действенным превентивным инструментом предотвращения тяжких последствий указанных проступков. Да-да, перевод тех самых побоев, которые вы так мечтаете вернуть обратно в УК! Осуществленные в 2017 году изменения в законодательстве способствовали обеспечению неотвратимости наказания (производство по административным делам возбуждают органы полиции, а не суд, что проще и быстрее, если Вы не знали) и снижению латентности данных противоправных деяний. Жертвы побоев могут теперь обращаться за помощью в правоохранительные органы, не опасаясь последствий для семьи в целом и детей — последствий, связанных с уголовной судимостью виновного, который, в том числе, может лишиться работы, - пишет Мамиконян, и подчеркивает, что результатом выведения из тени этих латентных случаев насилия стало "уменьшение тяжких и особо тяжких преступлений почти на четверть".

Действительно, виновного в побоях сегодня легко задерживают на 2 суток в полиции, а если он не успокоится, то суд может арестовать его до полумесяца. Этого времени достаточно, чтобы улегся любой конфликт. При этом не нужно никаких Стопкиднепингов, НКО, прочих организаций, чтобы изымать женщину с ребенком из собственного дома, делая ее зависимой от различных "бесплатных" охранников, психологов и юристов. Они, как правило, всегда заинтересованы в скором разрыве отношений между супругами, длительных бракоразводных процессах, разделе имущества и детей. Об этих историях "Комсомольская правда" рассказывала в публикациях "Богатые мамы заказывают похищение своих же детей", "«Моего ребенка украли!» Как бывшие супруги воруют друг у друга детей", "Поссорился с женой - жди на кухне Шарикова из "Собачьего сердца".

А дальше Мамиконян выявляет подтасовку цифр и фактов, которыми жонглируют в группе, которая подготовила этот самый скандальный за последние годы законопроект: "Так что этой мерой вам можно отчитываться (в ПАСЕ) как достижением, а не требовать ее отмены и возврата всех побоев в УК. Все эти свидетельства безусловно положительного эффекта перевода статьи "Побои" из УК РФ в КоАП РФ публично представлены специалистами МВД еще в начале 2018 года, но ваша группа почему-то их не учитывает, более того, дезинформирует наше общество и международные инстанции, утверждая, будто бы семейное насилие резко возросло. Также рекомендуем Вам обратить внимание в Страсбурге на то, что уровень насилия в России, в том числе в отношении женщин, явно и сильно снижается. То есть для самой постановки вопроса о чрезвычайных мерах в России нет почвы. Так, по данным ГИАЦ МВД [4] общее число "преступлений, сопряженных с насильственными действиями", составляло: в 2015 г. — 367 тысяч, в 2016 — 343 тысяч, в 2017 — 258 тысяч, в 2018 — 245 тысяч. Соответственно, снижается и насилие в отношении женщин. По тем же годам его показатели — 166, 171, 114, 107 тысяч преступлений, из них против женщин из семьи преступника — 35,9, 49,4, 25, 24 тысячи, из них от рук мужей — 17,7, 27,0, 13,6, 13,4 тысячи. Отсюда же видно, что насилие против женщин в семье составляет не 80% от общего размаха насилия, о которых ваша группа голословно заявляет, а только 10%. Из них от рук мужей — 5,5%. Хочется все же, Оксана Викторовна, чтобы и у нас, и в Страсбурге было меньше неправды, нацеленной на уничтожение семьи".

В письме приводится статистика МВД России по насилию в отношении женщин: погибших женщин среди всех жертв преступлений (не только в семье) в 2018 году было 8,3 тысячи, из них "в семейно-бытовых конфликтах" (тоже не только в семье) 253 женщины — 3%. После этого продолжать кричать о каком-то страшном "семейном насилии в России" на всю Европу и готовить странные законопроекты?

Еще как-то можно было понять феминисток, которые на ганноверской промышленной ярмарке устроили акт эксгибиоционизма. Ну, там хоть было что показать и на что посмотреть.

Письмо заканчивается наставлением.

- Таким образом, действующие в России меры профилактики насилия оказывают положительный эффект. Рекомендуем Вам, как депутату и члену ПАСЕ, предложить зарубежным коллегам изучить внимательно и внедрить у себя передовой, эффективный и реально работающий российский опыт, - предлагает депутату председатель РВС, где называют законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия" (размещен на сайте Совета Федерации) "дискриминационным, коррупциогенным и несовместимым с презумпцией невиновности".