Зачем прикрыли «Амнистию души»

Творческий конкурс для осужденных подростков почти закрыли по требованию прокуратуры. Раньше ради поездки на финал в Москву несовершеннолетние арестанты «рвали с паханами и уходили в актив» (заканчивали с блатными понятиями «А.У.Е.» и начинали сотрудничать с администрацией колонии). Теперь, никаких поездок и снова здравствуй тюремная романтика?

Творческий фестиваль «Амнистия души» - уникальный и единственный в мире подобный. Вот уже 13 лет его проводит Московский молодежный экспериментальный театр и лично его худрук, заслуженный работник культуры Вячеслав Спесивцев. Конкурс родился еще лет 15 назад, когда тогдашний руководитель ФСИН Юрий Калинин пригласил Спесивцева вступить в Общественный совет ведомства и ездить по детским зонам со спектаклями и мастер-классами актерского мастерства. Поездил коллектив театра пару лет и придумал такой вот конкурс. И название звучное - «Амнистия души».

- И вот уже 13 лет подряд мы в течении года собираем видео-заявки от детских колоний со всей страны от Калининграда до Владивостока, - рассказывает литературный руководитель театра Павел Великанов. - Все это тут в Москве отсматриваем. Состав жюри более чем солидный — сам Спесивцев, главный режиссер «Ералаша» Борис Грачевский, известный композитор Александр Журбин, главный в детском хоккее Владимир Журавлев, народный артист Владимир Меньшов и многие другие заслуженные деятели культуры. И в декабре финалистов под конвоем привозят в Москву, в театр. Здесь два дня с коллективами очень плотно работает сам Вячеслав Семенович, шлифует номера. Ребята очень выкладывались, конечно. И потом - уже сам фестиваль. Зал всегда битком - и родители подростков, и родня. Ну и постоянные зрители за эти годы уже появились у «Амнистии души»

Pежиссер Вячеслав Спесивцев. Фото Бориса Кавашкина (ИТАР-ТАСС)

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Конечно, для самих осужденных это было очень большое событие, а не просто тюремная самодеятельность, что уж тут говорить.

- А может и единственный в жизни шанс увидеть Москву, пусть и таким способом. И выступить на настоящей сцене. Где зрители не просто твои соседи по нарам. И овации не жиденькие, а самые настоящие. Конечно, все хотели такое испытать. Ради участия в конкурсе многие «рвали с паханами и уходили в актив», то есть на сотрудничество с администрацией. - говорит Великанов, за годы проведения «Амнистии души» прекрасно освоивший тюремный жаргон. - Это дорогого стоит.

Для тех, кто далек от тюремного быта, объясняю, что вообще-то колонии у нас называются «исправительными» и предполагается, что, отбыв срок, человек выходит полноценным и добропорядочным членом общества. Но на деле это не всегда так. Подростков, попавших за решетку, вербуют представители преступного мира (и не попавших тоже). Печально знаменитое теперь уже на всю страну молодежное блатное псевдодвижение «А.У.Е.» (что расшифровывается как «арестантский уклад един») на зонах для малолеток процветает с двойной силой. Идет пропаганда воровских понятий, криминальных схем, вербовка. Фестиваль «Амнистия души» многих детей перетянул на сторону «добра», а не «А.У.Е».

Вместо соседа по нарам - Кобзон, а главный приз — свобода

- Честно скажу, за 13 лет попадались настоящие таланты, - продолжает рассказ Павел Великанов. - Один парень из колонии Краснодарского края пел на сцене с самим Кобзоном! Такой голос у него мощный, красивый. Но тут дело даже не в творчестве, конечно, а том, чтобы помочь с перевоспитанием. Чтобы у них был стимул и какое-то светлое пятно, на которое бы они ориентировались в жизни.

- Вы 13 лет в организаторах фестиваля. Наверняка многое видели? Что особенно запомнилось?

- Ой, много чего было, конечно. Помню, как на втором или третьем фестивале девочка пела песню своего сочинения. И слава такие примитивные, но трогательные. Я дословно не помню, что-то там «мама в белых носочках, лежишь и меня не слышишь». Я спрашиваю у воспитателя, за что же такой цветочек сидит? А она: «Маму свою убила». Господи! А еще помню, как парень узнал, о своем освобождении прямо на сцене. Да! Решение суда по условно-досрочному застало его здесь, в Москве. А еще конкурс же перед Новым годом у нас, дед Мороз, Снегурочка. И тут они объявляют, что спецприз победителю — свобода. Боже, что было! Парень кинулся к родителям в зал (так-то нельзя ведь им друг к другу подходить). Такая встреча, рыдали все. Вот так вот. А теперь что?

А теперь вот что. В этом году, прямо за месяц до фестиваля, когда и финалисты уже были отобраны, и все готово, приходит известие — прокуратура запрещает вывозить из мест заключения осужденных в Москву на конкурс.

- Потому что, оказывается, нет такого положения в законе, позволяющего покидать места заключения, - разводит руками Великанов. - Все! Уж не знаю, что за добрый человек вообще пожаловался в прокуратуру, но и мы, и руководство ФСИН были, мягко говоря, очень расстроены. Фестиваль, конечно, состоялся - родители приехали, зрители пришли, мы показали ролики на большом экране. Но это уже все не то. Нет поездки, нет перевоспитания, не к чему стремиться. Вот так вот. Руководство ФСИН обещает попробовать изменить законодательство, может быть удастся внести туда положения, позволяющее вывозить заключенных на определенные, узаконенные фестивали (конечно, их список надо регламентировать, чтобы не расплодилось конкурсов по всей стране). Мы очень надеемся, конечно. Но кто знает, удастся или нет… Нам с таким трудом удалось, кажется вырвать детей из лап «А.У.Е.», а теперь, получается, мы их бросили?..

Вячеслав Спесивцев, открывая фестиваль без участников, говорил со сцены, будто пытаясь докричаться до законодателей и прокурорских работников:

- Пусть они не станут артистами после освобождения из колонии. Пусть. Не в этом наша задача. Мы их через искусство возвращаем в общество, даём надежду на хорошее впереди…

Воспитатели колоний, приехавшие в Москву без своих конкурсантов, плакали. Рыдали и подростки, весь год старавшиеся изо всех сил ради конкурса, который, по сути, не состоялся. Вот такой вот случился обман души.