К праздникам готовы: пес научился держать стаканчик лапами и пить

Не зря говорят, что домашние питомцы с годами становятся похожими на своих хозяев. Вот и эта скромная собака стала сама интеллигентность – пес научился пить из стаканчика, аккуратно придерживая его лапами.

Делает домашний питомиц это на удивление изящно, не проронив ни капельки. Таким манерам могут позавидовать многие двуногие.

Пока собакен потупив взгляд пьет воду из посуды, хозяин записывает достижения своего питомца на видео. Стоило ролику оказаться в Сети, он тут же стал вирусным. Многие отметили, что узнают в повадках друга человека себя.

- Это я, когда пришел в дом к семье своей девушки и делаю скромный вид, - шутят одни.

- Я так же держу горячий стаканчик, когда не хочу обжигать ладошки! Только у меня свитер вместо шерсти, - проводят параллели другие.

А третьи признаются, что с недавних пор научились держать аналогичным образом стаканы из заведений быстрого питания, пишет Ридус.