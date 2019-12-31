«Радуйтесь каждой мелочи и не расстраивайтесь из-за каждой сволочи!»: Самые яркие высказывания 2019 года

Все двенадцать месяцев мы только и успевали удивляться высказываниям известных людей. Смеяться над ними или возмущаться. А сегодня мы собрали самые запоминающиеся цитаты ушедшего года.

Алла ПУГАЧЕВА, народная артистка СССР:

«Надо жить дольше. А значит, надо меньше жрать!»

Алла ПУГАЧЕВА. Фото: Maxim Lee/Первый канал

Ксения СОБЧАК, журналист:

«Мужиков симпатичных у нас мало в стране. А как без алкоголя их воспринимать? Мне кажется, водка придумана, чтобы с ними было комфортнее общаться».

Ксения СОБЧАК.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анастасия ВОЛОЧКОВА, балерина:

«Есть такой способ, когда существует казус… Поднимаете руку (в моем случае ногу). Желательно очень высоко! Потом резко опускаете! И говорите себе: «Ну и (нецензурное слово. - Ред.) с ним!»

Анастасия ВОЛОЧКОВА.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дмитрий НАГИЕВ, телеведущий:

«Бесконечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, как горит огонь и на меня без штанов».

Дмитрий НАГИЕВ.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Александр КОКОРИН, футболист:

«По поводу мнения народа - не слушай никого. Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят».

Александр КОКОРИН.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сергей НОСОВ, губернатор Магаданской области:

«Вот это печень нормальная. А это печень магаданца. Мы же первое место по продаже алкогольной продукции в Российской Федерации занимаем. Наглядно видно и показывать нужно».

Сергей НОСОВ.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гасан НАБИЕВ, депутат Волгоградской облдумы:

«Пенсию 8 тысяч рублей получают тунеядцы и алкаши. Малоимущий сам себя создал, малоимущим стал. Он мог бы стать нормальным человеком».

Гасан НАБИЕВ. Фото: Облдума

Елена КРИВОРУЧКИНА, депутат Верховной рады, - об отмене на Украине депутатской неприкосновенности:

«Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься любовью день и ночь».

Елена КРИВОРУЧКИНА.Фото: СОЦСЕТИ

Елена МАЛЫШЕВА, телеведущая:

«Еду можно поднимать с пола, если она там пролежала не более трех секунд».

Елена МАЛЫШЕВА.Фото: Иван ВИСЛОВ

Ольга БУЗОВА, певица, телеведущая, - в соцсетях:

«На самом деле я нормальная. Но это не точно».

Ольга БУЗОВА.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Андрей МАКАРЕВИЧ, музыкант, - журналисту:

«Прости меня, но вообще 80% населения земли - идиоты. Надо это принять как данность. Себя я зачислил в оставшиеся 20%».

Андрей МАКАРЕВИЧ.Фото: Иван МАКЕЕВ

Наталья ВОДЯНОВА, супермодель:

«Если я ударю себя молотком по пальцу, я выругаюсь по-английски. Молотком по пальцу - это все-таки будет «фак». Русский язык - для чего-то хорошего».

Наталья ВОДЯНОВА.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Тимофей МИЛОВАНОВ, министр развития экономики Украины:

«Меня никогда не интересовала особо Украина и какие-то реформы. Меня интересовал парусный спорт и сальса. В экономике никогда ничего не понимал и продолжаю ничего не понимать».

Тимофей МИЛОВАНОВ. Фото: twitter.com

Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины:

«Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то».

Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ. Фото: wikipedia.org

Вадим РАБИНОВИЧ, депутат Верховной рады Украины:

«Если вы открыли холодильник и вам стало лучше - значит, телевизор не врет и у вас все в порядке».

Вадим РАБИНОВИЧ. Фото: facebook.com/vadymrabinovych

Борис ЧЕРНЫШОВ, депутат Госдумы:

«На долю тех, кто сумел прожить в эпоху перемен, выпали серьезные испытания. Эту категорию населения я предлагаю обозначить как «жертвы перестройки», которым также должны предоставляться различные льготы и субсидии».

Борис ЧЕРНЫШОВ.Фото: Евгения ГУСЕВА

Олег КОРОЛЕВ, сенатор от Липецкой области:

Радуйтесь каждой мелочи и не расстраивайтесь из-за каждой сволочи!