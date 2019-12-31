«Радуйтесь каждой мелочи и не расстраивайтесь из-за каждой сволочи!»: Самые яркие высказывания 2019 года
Все двенадцать месяцев мы только и успевали удивляться высказываниям известных людей. Смеяться над ними или возмущаться. А сегодня мы собрали самые запоминающиеся цитаты ушедшего года.
Алла ПУГАЧЕВА, народная артистка СССР:
«Надо жить дольше. А значит, надо меньше жрать!»
Алла ПУГАЧЕВА. Фото: Maxim Lee/Первый канал
Ксения СОБЧАК, журналист:
«Мужиков симпатичных у нас мало в стране. А как без алкоголя их воспринимать? Мне кажется, водка придумана, чтобы с ними было комфортнее общаться».
Ксения СОБЧАК.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Анастасия ВОЛОЧКОВА, балерина:
«Есть такой способ, когда существует казус… Поднимаете руку (в моем случае ногу). Желательно очень высоко! Потом резко опускаете! И говорите себе: «Ну и (нецензурное слово. - Ред.) с ним!»
Анастасия ВОЛОЧКОВА.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Дмитрий НАГИЕВ, телеведущий:
«Бесконечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, как горит огонь и на меня без штанов».
Дмитрий НАГИЕВ.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Александр КОКОРИН, футболист:
«По поводу мнения народа - не слушай никого. Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят».
Александр КОКОРИН.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Сергей НОСОВ, губернатор Магаданской области:
«Вот это печень нормальная. А это печень магаданца. Мы же первое место по продаже алкогольной продукции в Российской Федерации занимаем. Наглядно видно и показывать нужно».
Сергей НОСОВ.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Гасан НАБИЕВ, депутат Волгоградской облдумы:
«Пенсию 8 тысяч рублей получают тунеядцы и алкаши. Малоимущий сам себя создал, малоимущим стал. Он мог бы стать нормальным человеком».
Гасан НАБИЕВ. Фото: Облдума
Елена КРИВОРУЧКИНА, депутат Верховной рады, - об отмене на Украине депутатской неприкосновенности:
«Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься любовью день и ночь».
Елена КРИВОРУЧКИНА.Фото: СОЦСЕТИ
Елена МАЛЫШЕВА, телеведущая:
«Еду можно поднимать с пола, если она там пролежала не более трех секунд».
Елена МАЛЫШЕВА.Фото: Иван ВИСЛОВ
Ольга БУЗОВА, певица, телеведущая, - в соцсетях:
«На самом деле я нормальная. Но это не точно».
Ольга БУЗОВА.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Андрей МАКАРЕВИЧ, музыкант, - журналисту:
«Прости меня, но вообще 80% населения земли - идиоты. Надо это принять как данность. Себя я зачислил в оставшиеся 20%».
Андрей МАКАРЕВИЧ.Фото: Иван МАКЕЕВ
Наталья ВОДЯНОВА, супермодель:
«Если я ударю себя молотком по пальцу, я выругаюсь по-английски. Молотком по пальцу - это все-таки будет «фак». Русский язык - для чего-то хорошего».
Наталья ВОДЯНОВА.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Тимофей МИЛОВАНОВ, министр развития экономики Украины:
«Меня никогда не интересовала особо Украина и какие-то реформы. Меня интересовал парусный спорт и сальса. В экономике никогда ничего не понимал и продолжаю ничего не понимать».
Тимофей МИЛОВАНОВ. Фото: twitter.com
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины:
«Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то».
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ. Фото: wikipedia.org
Вадим РАБИНОВИЧ, депутат Верховной рады Украины:
«Если вы открыли холодильник и вам стало лучше - значит, телевизор не врет и у вас все в порядке».
Вадим РАБИНОВИЧ. Фото: facebook.com/vadymrabinovych
Борис ЧЕРНЫШОВ, депутат Госдумы:
«На долю тех, кто сумел прожить в эпоху перемен, выпали серьезные испытания. Эту категорию населения я предлагаю обозначить как «жертвы перестройки», которым также должны предоставляться различные льготы и субсидии».
Борис ЧЕРНЫШОВ.Фото: Евгения ГУСЕВА
Олег КОРОЛЕВ, сенатор от Липецкой области:
Радуйтесь каждой мелочи и не расстраивайтесь из-за каждой сволочи!
Олег КОРОЛЕВ.Фото: Михаил ФРОЛОВ
ИСТОЧНИК KP.RU