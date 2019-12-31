Подать заявку на «дальневосточную ипотеку» под 2% можно в новогодние праздники

Более 1400 заявок на оформление льготной ипотеки под 2% в Дальневосточном ипотечном округе поступило на 31 декабря в Банк ДОМ.РФ. Банк одним из первых 9 декабря 2019 года запустил «Ипотеку под 2%» в рамках госпрограммы «Дальневосточная ипотека». Оператор программы — ДОМ.РФ. За это время банком одобрено льготных кредитов на 1,6 миллиарда рублей, подписано 87 кредитных договоров на сумму свыше 313,8 миллиона рублей.

В ТОП-5 регионов по объему одобренных заявок входят Приморский край (1,1 миллиарда рублей), Республика Саха (Якутия) (224,2 миллиона рублей), Хабаровский край (220,4 миллиона рублей), Республика Бурятия (87,3 миллиона рублей), Амурская область (21,4 миллиона рублей). Средняя сумма выданных кредитов – 3,4 миллиона рублей.

-Мы видим высокий спрос на «Ипотеку под 2%», только за последнюю неделю работы в банк поступило более 400 новых заявок, а с момента запуска продукта – свыше 1400. На данный момент механизм рассмотрения заявок и выдачи кредитов полностью налажен, заявки рассматриваются оперативно, предварительные решения принимаются в режиме онлайн. Кроме того, наш продукт уникален и тем, что мы распространили его на строительство жилого дома, – отметил Данила Литвинов, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ.

Ипотека по уникальной низкой ставке в 2% предоставляется на сумму до 6 миллионов рублей сроком до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос при покупке жилья – 20% от его стоимости. Участвовать в программе могут молодые семьи из любых регионов России, желающие купить или построить жилье на территории ДФО, а также участники программы «Дальневосточный гектар», получившие земельный участок в ДФО для строительства дома.

Подать заявку на «Ипотеку под 2%» можно и во время новогодних праздников — онлайн (https://domrfbank.ru/mortgage/programs/far-east/) на сайте Банка ДОМ.РФ. А проконсультироваться – по номеру телефона 8 800 775-86-86.

Для клиентов, желающих подать заявку и проконсультироваться непосредственно в отделении банка, 4 и 5 января 2020 года работает офис по адресу: г. Владивосток, Краснознамённый переулок, 5в. С 9 января 2020 года все отделения банка будут работать в штатном режиме.