В Подмосковье в 2019 году построили 25 новых фельдшерско-акушерских пунктов

Московская область по итогам уходящего 2019 года на 100 процентов выполнила план по строительству ФАПов - фельдшерско-акушерских пунктов. Такие блоки с кабинетами, где медработник может оказать первичную доврачебную помощь, устанавливают в населенных пунктах, где нет собственных больниц, а до ближайших медучреждений - далеко. За 12 месяцев уходящего года в Подмосковье выданы на ввод в эксплуатацию 25 ФАП.

- 14 ФАПов из 25 построены в рамках национального проекта «Здравоохранение» с участием федерального софинансирования, - сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев. - Остальные 11 ФАПов - за счет средств областного бюджета.

И.о. министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева отметила, что все построенные в 2019-м фельдшерско-акушерские пункты начнут принимать пациентов уже до конца января 2020 года.

- Открытие фельдшерско-акушерских пунктов позволяет сделать первичную медицинскую помощь более доступной для жителей удаленных территорий, - рассказала Огнева. - Они могут получить консультацию медицинского специалиста фактически рядом с домом, сдать кровь на анализ, измерить давление. В случае необходимости фельдшер направит пациента на более углубленное обследование в больницу.

В каждом ФАПе есть все оборудование, которое необходимо для оказания качественной медпомощи. В этом же здании находится жилье медработника и его семьи - Подмосковье активно привлекает специалистов в сельскую местность. В зоне действия каждого пункта - от 3 до 10 деревень и сел. При этом в летнее время число пациентов ФАПов традиционно увеличивается в 2-3 раза за счет дачников.

Стоит отметить, что новые ФАПы расположены на территории сразу 15 муниципалитетов. Например, в Шатуре за год построили сразу четыре фельдшерско-акушерских пункта, в Талдомском городском округе - три, по два - в Егорьевске, Ступино, Наро-Фоминском и Дмитровском г. о., по одному - в Чехове, Воскресенске, Серебряных Прудах, а также Солнечногорском, Клинском, Рузском, Раменском, Сергиево-Посадском и Волоколамском г. о.