Русский моряк, спасший умирающих американцев: Думал, об этой истории у нас никогда не расскажут

13 октября 2019 года наш еженедельник рассказал историю о том, как команда советского теплохода «Оленегорск» спасла погибавших в океане американцев. Напомним, яхта «Трэшмен» попала в шторм у западного побережья США. Экипаж эвакуировался на маленький плот, который дрейфовал по Атлантике больше недели. Три члена команды погибли, из последних сил держались двое - профессиональная яхтсменка Дебора Скейлинг-Килли и штурман Брэд Кавано.

В советской прессе о случившемся ничего не писали, историю почему-то засекретили. И «Комсомолка» обратилась к тем, кто мог бы что-то знать о том происшествии. Через некоторое время мы получили письмо от Ивана Клюева, штурмана с «Оленегорска».

- Я уже 25 лет живу в Израиле, - рассказывает Иван. - Но недавно у меня появились дела в Кисловодске. Прилетел, сидим мы вечером с друзьями, а один говорит: «Помнишь, ты много лет назад историю рассказывал про спасенных у берегов США? Так вот, про них в газете написали и разыскивают тех, кто там был». «Да ладно, дай посмотреть! - удивился я. - Мы же думали, что об этой истории никогда не расскажут».

Иван вернулся в Израиль, нашел письмо, которое он присылал маме с корабля с рассказом о ЧП, и несколько снимков. На одной из фотографий судно, на второй - как раз Дебора и Брэд за несколько секунд до того, как их поднимут на борт «Оленегорска». Раритет!

Бывший штурман Иван Клюев теперь живет в Израиле. Фото: Личный архив

«Был страшный ветер, лодку сносило»

- Это был мой первый рейс на теплоходе - и сразу трансатлантический. Октябрь 1982 года, мы везли хлопок на Кубу, а обратно должны были вернуться в Монреаль, - продолжает Иван Клюев. - Погода всю дорогу была нестабильная, штормило, ветер сбивал с ног. Я сдал утреннюю вахту и пошел обедать, вдруг слышу, кричат: «Люди за бортом!» Все рванули наверх на палубу, я тоже побежал. Смотрю, резиновая лодка, ее все время относит от нас. А на ней парень кричит. И девушка - сидит на коленях и плачет.

Кто-то из команды кинул спасательный круг, но течение дикое, его начало сносить. Парень в лодке встал во весь рост, его качало. Подумал минуту - и прыгнул вслед за кругом.

- Видно было, что последние силы собрал. Я еще обратил внимание, какой он сильный. Плыл брассом, мощно греб. Подтянул круг, следом прыгнула девушка, но она была очень слаба, ее начало уносить. Парень догнал ее и посадил себе на спину! - рассказывает моряк с «Оленегорска». - Было заметно, что им больно, все тело было в ожогах, но они поплыли к кораблю.

Иван Клюев. Фото: Личный архив

Вовремя сдали кровь

Команда теплохода как могла помогала выжившим. Кто-то спустился, кто-то подстраховывал, когда спасенных затаскивали на палубу. Когда их подняли, стало понятно, в каком ужасном состоянии люди. У Брэда, так он представился, задралась футболка, и под ней, казалось, была одна сплошная рана. Девушка лежала на палубе и молча плакала. Не верила, что все закончилось.

Спасенных же отправили в лазарет, но организм 24-летней Деборы отказывался принимать пищу. Плюс раны, обезвоживание, ожоги. Врач сказал, что надо сдать кровь. Выяснили, какая группа крови нужна, и в медсанчасть потянулись добровольцы. И, видимо, это было правильным решением, поскольку спустя 12 часов Дебора и Брэд уже стояли на ногах. Они сошли в форте Мейкон.

Судовой врач Леонид Васильев очень переживал за состояние девушки. И как только «Оленегорск» пришвартовался в Монреале, набрал домашний телефон Деборы. Каково же было его удивление, когда она сама взяла трубку и заявила, что чувствует себя хорошо физически, а вот морально все еще как в черной яме. Но она уверяла, что справится.

«Передайте всей команде, что я обожаю русских!» - просила Дебора.

Советский теплоход «Оленегорск». Фото: Личный архив

«Папа, это же из фильма»

В Канаде моряки купили местные газеты: про этот случай уже написали все крупные издания.

- Вырезанные статьи повесили у нас, чтобы мы могли почитать. Помню, там были заголовки типа «Двое пошли за сигаретами и погибли», - продолжает Иван.

Те трое, что были с Деборой Скейлинг-Килли и Брэдом Кавано в лодке, действительно погибли один за другим. И умерли страшно. Мэг Муни, возлюбленная капитана Джона Липота, несколько дней гнила у них на глазах от ран. У капитана от потрясения, голода и жажды начались галлюцинации. В одну из ночей он заявил, что «сходит за сигаретами», и шагнул за борт. Через несколько секунд его съели акулы. На следующий день «прогуляться за сигаретами» отправился еще один член экипажа, Марк Адамс. Акулы растерзали и его.

Когда Клюев рассказывал историю своему сыну, тот заявил, что папа ему пересказывает фильм. Мол, он точно видел такое кино. И правда, американский документальный фильм «Опрокинутый: кровь в воде» был снят именно по тем событиям!

Не так давно Иван решил связаться с Деборой, узнать, как сложилась ее жизнь.

- Я нашел в интернете адрес ее дочери, написал ей. Но оказалось, Дебора уже умерла, - подытоживает свой рассказ очевидец. - Я послал дочери то фото как светлую память о маме. Дебора была настоящим бойцом!

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«Говорят, человек, переживший клиническую смерть, переосмысливает всю свою жизнь. На моих глазах умерли трое людей, меня должны были съесть акулы. И те 37 лет, что я живу после, - каждый день как Рождество. Я совсем не употребляю алкоголь, еще сильнее люблю море и никому не завидую в принципе. Тогда, в октябре 1982 года, в моей жизни будто включили электричество. Каждый день я живу и радуюсь: какие же мы все тут счастливчики!» - рассказывает американец Брэд Кавано. (подробности)