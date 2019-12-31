От Харатьяна до Красавчика: Семейные тайны нового "Зеленого фургона"

Если бы этот фильм появился в эфире всего на неделю раньше, можно было бы рассказать красивую историю о премьере, приуроченной к 60-летнему юбилею, ведь первый "Зеленый фургон" вышел на экраны в 1959 году. Однако параллели с той черно-белой картиной не совсем уместны, ведь новый "Фургон" - не ремейк, а продолжение, и продолжает он вторую и самую известную экранизацию повести Александра Козачинского.

Двухсерийный телефильм 1983 года - любимая многими советская классика, сделавшая полноценной звездой молодого Дмитрия Харатьяна, который, напомним, сыграл в картине вчерашнего гимназиста, а ныне бесстрашного милиционера Володю Патрикеева.

Действие фильма разворачивалось в середине 20-х в Одессе, там же, но уже в середине 40-х, развиваются события и новой ленты, в которой мы вновь видим Патрикеева - уже не Володю, а Владимира, повзрослевшего, заматеревшего, прошедшего фронт и сталинские лагеря. И все повторяется практически слово в слово, только Патрикеев-Харатьян теперь уже не мальчишка-сыщик - эти функции перешли к другому зеленому стражу порядка, сержанту Жене Красавину (Семен Трескунов).

И вновь первым делом молодого следователя становится преступление, связанное с алкоголем - Патрикеев, как известно, сражался с самогонщиками, а Красавин получает криминальный ребус, в центре которого фигурирует массовое отравление паленой водкой. И остался бы сей ребус неразгадан, если бы юного детектива не взял под свое крыло Патрикеев, у которого в этой истории свой интерес - псевдоводка отправила на тот свет фронтовых друзей Владимира. Патрикеев как недавний политзаключенный не может быть принят назад в органы, поэтому поначалу расследование он ведет с молодым напарником неофициально.

Любопытно, что в первоначальной версии сценария фамилия Жени была Серегин, однако затем ее изменили на Красавина. Зачем? Поклонники картины 1983 года, наверное, уже догадались - авторы хотели таким образом перебросить мостик от нового фильма к старому и намекнуть зрителям на то, что и Женя имеет к событиям 20-летней давности прямое отношение. Раскроем маленький секрет: Красавин - сын лихого вора по кличке Красавчик, которого сыграл в 1983 году актер Александр Соловьев и за которым Володя Патрикеев с переменным успехом гонялся на протяжении всего фильма.

И это, представьте себе, не единственная семейная тайна нового сериала. Режиссером картины стал 43-летний Сергей Крутин - сын известного советского оператора Виктора Крутина, работавшего над старым "Зеленым фургоном".

Первый канал, «Зеленый фургон», 3-5 января, 21:20