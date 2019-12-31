Премьера «Волшебника страны Оз»: Евгения Медведева вышла на лёд в новых коньках

После недавней неудачи на соревнованиях со сломанными коньками, из-за которых фигуристке Евгении Медведевой пришлось сняться с состязаний, чемпионка все-таки вышла на лёд.

Илья Авербух позвал Женю на главную роль в свой ледовый спектакль «Волшебник страны Оз».

Илья Авербух.

Похоже, Медведева оправилась после неудачи с коньками: выглядела прекрасно, улыбалась, каталась, как всегда, артистично и с азартом. Правда, на премьере отказалась от сложных элементов, поскольку выступала в новых ботинках.

Гостями премьеры стали Ксения Алферова, Ольга Ломоносова, Анатолий Руденко и другие звезды.

Ксения Алферова.

Удивил олимпийский чемпион Роман Костомаров, появившийся в ледовом шоу в образе ведьмы Брунгильды.

- Для меня все это очень необычно - корсет, большой колпак и метла, - смеётся Роман Костомаров. - Хотя я уже неоднократно исполнял женские роли в рамках телевизионных проектов, но в этом шоу есть отличная возможность по-актерски отыграть эту характерную роль, мне это очень интересно. Наша дочка перед этим спектаклем пересмотрела все киноверсии этого сюжета, и все время пыталась разгадать, какими будут наши образы и костюмы, она мечтала посмотреть этот спектакль в нашем исполнении.

КСТАТИ

Главная «фишка» шоу

Театральные художники, лауреаты премии «Золотая маска» Вадим Воля и Ольга Тумакова установили на ледовой арене огромный экран, благодаря которому герои шоу «перемещались» в разные миры. Эффектный видеоряд, необычные костюмы - все это уже стало визитной карточкой шоу Авербуха.