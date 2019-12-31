Если посол — свинья, его и надо называть свиньей

Известный либерал, бизнесмен и редактор Константин Ремчуков раскритиковал на радио "Эхо Москвы" слова Владимира Путина о польском после в Германии предвоенных лет. Мол, нельзя называть посла антисемитской свиньей, а вытаскивать документы о том, что этот посол обещал Гитлеру поставить памятник в Варшаве, если он вышлет всех евреев в Африку, - это чистая пропаганда. Вообще-то на «эхе» и в прочих «независимых СМИ» в эти дни дружный слаженный хор в защиту той свиньи.

Ну да, такая предсказуемая реакция либеральной общественности на слова президента весьма показательна. Вместо того, чтобы разобраться в сложной исторической обстановке, которая предшествовала началу Второй мировой войны, наша либеральная общественность полностью и безоговорочно встает на сторону не своей страны. Не своего государства. Не вдаваясь в подробности и факты подменяя эмоциями.

Константин Ремчуков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При этом тот же самый господин Ремчуков пытается обвинить Путина в использовании неподобающих выражений в отношении посла Польши в Германии. Но, простите, господин Липский не сегодня является послом Польши в Германии. Он занимал свою дипломатическую должность в 1934-1939 годах, а его высказывания и его работа на этом посту способствовали разжиганию мировой войны, в результате которой только в нашей стране погибло 27 миллионов человек. И огромное количество людей в мире лишились жизни. Так как же к нему относиться?

Почему мы сегодня должны соблюдать реверансы и пиететы в отношение человека, который был союзником Гитлера и фактически, и ментально.

Уверен, вещи нужно называть своими именами.

Но возникает вопрос — почему же российские либералы так рьяно бьются за честь польского посла?

Могу объяснить.

Дело в том, что если согласиться с фактами, которые излагал президент, тогда ведь придется признать и другие факты. Например, что Польша была союзником Гитлера. Что Польша первой заключила с Гитлером Договор о ненападении. Что Польша, как говорил когда-то Черчилль, как гиена поучаствовала в разрывании на части Чехословакии. И на этом фоне обвинения Советского Союза (и России — как его исторической наследницы) в развязывании Второй мировой войны выглядят просто бледно.

Польский дипломат Юзеф Липский в 1934—1939 годах занимал должность посла в Германии.Фото: Википедия

И это еще не конец логической цепочки. Ведь если поляки, жонглируя - словно клоуны апельсинами — историческими фактами, пытаются обвинять жертву гитлеровской агрессии в том, что она, якобы, эту агрессию развязала в Европе, тогда под сомнения будут поставлены и другие утверждения представителей Польши. Не менее лживые.

И уже не так комфортно будет переписывать историю, разрушать памятники советским солдатам-освободителям.....

Одним словом, если ты согласишься с тем, что войну начал Гитлер, а поляки ему помогали, то эта логическая цепочка может привести к полному разрушению искусственного образа врага, который лепится из русских на протяжение последних десятилетий. И поэтому наши либералы сразу грудью встают на защиту любимых мифов — что русские всегда виноваты, а Сталин только и думал как расстреливать польских офицеров, и так далее.

А что касается позиций патриотической общественности, то нельзя не приветствовать то, что президент всерьез заинтересовался историческими фактами. И жалко только, что в Советском Союзе историческую правоту и справедливость замалчивали в угоду политической близости. Не рассказывали о реальном антисемитизме в Польше, о том, что добрые поляки устраивали еврейские погромы, о том, что Польша первой подружилась с Гитлером. Не рассказывали лишь потому, что в тот момент Польша была дружественным СССР социалистическим государством.

Современной России ни в коем случае нельзя повторять эти ошибки. Нужно называть преступников прошлого их именами.

И если посол Липский был (как впрочем и многие в руководстве той предвоенной Польши) антисемитом и законченной свиньей, то так его и нужно называть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин прочел лидерам СНГ часовую лекцию о начале Второй мировой

Накануне пресс-конференции Путин был настолько захвачен идеей написать статью о причинах и начале Второй мировой войны, что даже пообещал познакомить коллег-президентов постсоветского пространства с собранными материалами. В президентской библиотеке в Санкт-Петербурге для них собрали выставку документов «1939 год. Начало Второй мировой войны», на которой среди массы артефактов были представлен Договор Молотова-Риббентропа и дополнительные протоколы к нему (подробности)