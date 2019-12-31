2019-12-31T18:32:14+03:00
В мире

Американский посол в Багдаде бежал из-за массовых протестов

Крупнейшая в мире дипмиссия США в осаде, охрана обороняется от толпы шумовыми гранатами и газом
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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В Багдаде штурмуют здание посольства США.В Багдаде штурмуют здание посольства США.Фото: REUTERS
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В уходящем году мир отметил 40-летие Исламской революции в Иране, самым ярким эпизодом которой был штурм посольства США в Тегеране с захватом свыше шестидесяти дипломатов.

Сейчас во многом похожие события разворачиваются в соседнем Ираке. Здесь с 1 октября на фоне массовой безработицы продолжаются протесты. В противостоянии демонстрантов и правительственных сил убито, по официальным данным, порядка 100 мирных жителей (по неофициальным — в десять раз больше).

31 декабря в Багдаде стало уж совсем жарко — демонстранты пошли на штурм американского посольства. Посол США и ряд других сотрудников экстренно эвакуированы (о чём сообщают иракские СМИ; Вашингтон по официальным каналом пока этого не подтверждает).

Протестующие пытаются поджечь стену у комплекса зданий посольства США. Фото: REUTERS

Протестующие пытаются поджечь стену у комплекса зданий посольства США.Фото: REUTERS

Стоит сказать, что посольство в Багдаде — крупнейшая по численности дипмиссия США во всём мире. Учитывая, что она напоминает укреплённую крепость и способна функционировать в автономном режиме — опасность и впрямь должна быть серьёзной, если вариант с эвакуацией действительно применён.

Формальный повод для попытки штурма посольства — авиаудары США «для борьбы с террористами в Ираке» в минувшее воскресенье, в ходе чего погибли мирные жители. Тогда как Белый дом уверен, что штурм дипмиссия (и массовые беспорядки в целом) спровоцированы соседним Ираном. Позиции Исламской Республики в Ираке очень сильны, и успешный захват столь знакового объекта мог бы стать асимметричным ответом на американские санкции против Тегерана.

Пока атаки демонстрантов далеки от успеха — на страже дипломатической крепости стоят американские военные и подготовленные ими иракские спецназовцы. Они применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и прочее нелетальное оружие, ранено по меньшей мере 12 митингующих.

Формальный повод для попытки штурма посольства — авиаудары США в минувшее воскресенье. Фото: REUTERS

Формальный повод для попытки штурма посольства — авиаудары США в минувшее воскресенье.Фото: REUTERS

Сотрудники посольства, которым не повезло попасть в число эвакуированных, укрыты, как пишут западные СМИ, в «безопасных комнатах» (вероятно, речь идёт о бомбоубежищах и других непростреливаемых зонах).

Президент США Дональд Трамп в твиттере грозит предполагаемому зачинщику, Тегерану, «жёсткими ответными мерами». Протесты продолжаются, ситуация в Багдаде по-прежнему крайне напряжённая.

Протестующие собрались у посольства США в Багдаде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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