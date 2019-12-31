2019-12-31T19:26:54+03:00
Спорт

Подарок к новогоднему столу: российская молодежка разгромила 6:1 Германию на ЧМ по хоккею

Благодаря этому выигрышу команда Валерия Брагина прошла в четвертьфинал чемпионата мира 2020, который проходит в Чехии
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россия сыграла против команды Германии в последней встрече группового этапа.Россия сыграла против команды Германии в последней встрече группового этапа.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 31 декабря, хоккеисты молодежной сборной России провели последний матч на групповом этапе чемпионата мира 2020. Нашими соперниками в поединке, который прошел в чешском городе Острава, стали немцы. На этом турнире они уже успели одержать внезапную победу над командой Чехии, которой наши проиграли со счетом 3:4. Так что с победителями Дивизиона В прошлого сезона команде Валерия Брагина нужно было держать ухо в остро.

Дабы избежать лишних нервов накануне плей-офф чемпионата мира. В четвертьфинал мирового первенства наших выводила только победа. Так что отступать перед наступлением 2020 года было некуда - впереди у нас была Германия. Именно такой расклад был для нас после поражения 1:3 от команды США в матче группового этапа.

Долго ждать заброшенной шайбы в ворота дерзких новичков элитного дивизиона МЧМ ждать не пришлось. Уже на 6-й минуте первую шайбу немцы вынимали из своих ворот после броска Марченко.

Россия - Германия 1:0. Кирилл Марченко. МЧМ-2020. 31.12.2019.Видео шайбы Кирилла Марченко в ворота сборной Германии на МЧМ-2020.

Но позитив на этом не закончился. На 13-й минуте после атаки российской команды наши забросили вторую шайбу. Тот же Кирилл Марченко, сделав бросок по воротам немцев, сделал это очень удачно - шайба влетела в ворота команды Германии от конька защитника. Но шайбу дали нашему игроку!

Россия - Германия 2:0. Кирилл Марченко. МЧМ-2020. 31.12.2019.Видео шайбы Кирилла Марченко в ворота сборной Германии на МЧМ-2020.

На первый перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу сборной России. Во второй 20-минутке же произошло, чего так долго ждали на этом турнире. Россияне впервые забросили шайбу в меньшинстве. И не одну. И даже не две. А три подряд!

34-я минута - Григорий Денисенков делает счет 3:0 после позиционной атаки.

Россия - Германия 3:0. Григорий Денисенко. МЧМ-2020. 31.12.2019.Видео шайбы Григория Денисенко в матче МЧМ-2020

Считанные секунды прошли и буквально тут же Павел Дорофеев отправляет в ворота Германии четвертую шайбу!

Россия - Германия 4:0. Павел Дорофеев. МЧМ-2020. 31.12.2019.Видео шайбы Павла Дорофеева в матче МЧМ-2020

Поиграли 4 минуты, еще одно удаление у немецкой команды и все! Пятая шайба отправляется в ворота немецкой команды. И на второй перерыв команды уезжают при счете 5:0 в пользу сборной России. Плей-офф для нашей команды вырисовывается все более отчетливо.

Россия - Германия 5:0. Павел Дорофеев. МЧМ-2020. 31.12.2019.Видео шайбы Павла Дорофеева в матче МЧМ-2020

Тобиас Анчичка появился вместо Хендрика Хане у сборной Германии в начале третьего периода. Но "сухим" Анчичка был недолго. Ибо на 41-й минуте Дмитрий Воронков забросил шестую шайбу, пробив второго вратаря немцев первым же броском по его владениям.

Россия - Германия 6:0. Дмитрий Воронков. МЧМ-2020. 31.12.2019.Видео шайбы Дмитрия Воронкова в матче МЧМ-2020

А за пару минут до конца матча россияне пропустили из-за ошибки в обороне. На 57-й минуте отличился немец Нино с звучной фамилией Киндер.

До конца поединка счет так и не поменялся. Как и сборную Канады, команда Валерия Брагина победила команду Германии со счетом 6:1. И благодаря этим двум победам вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Наш соперник, как и время игры в плей-офф, станет известно сегодня чуть позже после завершения всех игр группового этапа. Германия же будет играть с командой Казахстана за право сыграть в элитном дивизионе в следующем году.

Наши же сыграют 2 января матч четвертьфинала чемпионата мира на льду во втором городе турнира - Тршинеце. Варианты возможных соперников - это Финляндия или же Швеция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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