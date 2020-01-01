Чего ждать в новом десятилетии: «Большой брат» усилит слежку, наличку отменят, роботы заберут у нас работу и случайно развяжут ядерную войну

ДОСЬЕ СОБЕРУТ НА КАЖДОГО

— Мы вошли в очень интересную эру. Когда за год-два можем увидеть техническую революцию. Как изменится наша жизнь в новом десятилетии?

— Для нашей страны не один прогноз, как известно, не сбывается. Но 20-е будут определять технический прогресс, это правда. И технологии будут преобладать над политикой. Глава Facebook или «ВКонтакте» может стать влиятельнее, чем президент какой-нибудь страны. Это про влияние на жизнь простых обывателей. Ведь кому-то частная жизнь в соцсетях важнее, чем мировая политика. Хотя мы не знаем, куда нас этот технический прогресс заведёт. Раньше мало кто думал, что мы будем ездить на каршеринговых машинах, сможем заказывать дешевое такси через телефон. В начале «десятых» не было понятия «Большие данные». А сейчас - есть. И это определяет многое. Например, слежение за людьми, вторжение в их частную жизнь.

— И в следующие годы что будет?

— Вторжение в частную жизнь будет только прогрессировать. И это во многом определит наше поведение. Нас будут оценивать по тому, что мы пишем друг другу. Как мы себя ведём на улице - уже везде в крупных городах стоят камеры наблюдения. Будут смотреть, что покупаем в магазинах по карте. Куда ездим на отдых. И сколько тратим денег от своей зарплаты.

Глава Facebook или «ВКонтакте» может стать влиятельнее, чем президент какой-нибудь страны.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

— На каждого заведут папочку электронную с досье?

— Да, мы пойдём всем миром по пути Китая. Введут «социальный кредит». Хотя, возможно, для массовой аудитории говорить о его существовании не будут.

— Это как?

— Вот китайских граждан оценивают на основании анализа больших данных. Этим занимаются более 70-ти ведомств. Все складывают в одну электронную папку. Там значится, нарушал ли он закон. Может, переходил улицу на красный свет. Вовремя ли платил за ЖКХ и по кредиту. Не лихачил ли за рулем авто. Что писал в Интернете - насколько эти отклики были хвалебными для властей. Вот по итогам прошлого года, более 5 миллиона китайцев лишились возможности путешествовать. Им даже отказывают в покупке билетов на самолёт или поезд. Все это из-за низкого социального рейтинга. А если у тебя рейтинг хороший - тебе дадут льготы: бесплатное лечение, отдельную палату в больнице.

ПРОМЕНЯЛИ СВОБОДУ НА КОМФОРТ

— Это пойдёт параллельно с развитием науки?

— Изобретут способы лечения самых страшных болезней. Но первыми счастливчиками и обладателями этих рецептов станут люди богатые. Думаю, до среднего класса в 20-е годы эти лекарства не дойдут.

— Люди не станут сопротивляться этому «Большому брату»?

— Они уже это приняли. Все регистрируются в госуслугах, вводят в соцсетях персональные данные. И даже не знают, как этой информацией торгуют на теневом рынке. Даже сейчас мы видим, что в сеть могут попасть номера телефонов, прописки целой группы людей. И если, например, люди будут нарушать закон, то потом они могут столкнуться с трудностями по трудоустройству. И сами не поймут, почему им отказывают работодатели. Это будущее, которое неизбежно.

— Тут уже нарушена вся личная жизнь человека...

— Это с одной стороны. С другой - многим это удобно. Обыватели обменяли частные дела на безопасность. Потом, когда мы приходим в МФЦ - это удобно. Проводить все операции в электронном виде через одно окно. И на госуслугах можно записаться за 2 минуты на замену прав в ГИБДД. Теперь не приходится стоять в очередях с 7 утра. Это комфорт. Тоже в интернете. Нам через контекстную рекламу подсказывают, что покупать. К этому привыкают люди, становятся, как кролики в клетке. И там внутри хорошо, корм вовремя приносят. Поэтому ценность свободы для многих подугасла.

ВОДИТЕЛЕЙ ЗАМЕНЯТ БЕСПИЛОТНИКИ

— Как это поменяет жизнь обывателя в городе?

— Давайте посмотрим назад. Жизнь москвича перевернулась как раз в «десятые». Не выходя из дома ты можешь узнать, когда придёт твой троллейбус, как дойти до больницы ближайшей. И все это через смартфон. Это не только комфорт, но и стресс серьезный. Вам каждую секунду приходится анализировать тонны информации. А большая ее часть для вас абсолютно бесполезна. И в жизни обывателя этих услуг и сервисов станет ещё больше. Скоро все продукты из супермаркета привозить будут заказывать прямо на дом. И пенсионеры будут записываться в клинику через Интернет, а не стоять в регистратуре с 6 утра. Это очень удобная жизнь. Но вы постоянно находитесь под контролем «Большого брата».

— Какие профессии будут уничтожены? Ну, полностью вытеснят роботы.

— В каких-то странах это произойдёт раньше. В каких-то позже. Увы, Россия не находится на технологической передовой. И в основном все разработки заимствуем у других. Но могу предвидеть, что к концу наступившего десятилетия вытеснят с работы водителей. Автобусы, поезда станут беспилотными. В Финляндии это уже наступило. Может, и мы к этому придём. Допускаю, что и профессия журналистов будет не нужна.

— Как же? Машина разве сможет давать прогнозы, аналитику, выдавать эмоцию?

— Искусственный интеллект уже затачивается под это. И каждый человек на смартфоне будет получать ту заметку, которую ему приятнее прочесть. Робот подстроит текст специально под него. Он научится подпускать те эмоции, которые нужны. Это уже есть. И через 10-15 лет универсальная журналистика будет никому не нужна.

ПРОГРЕСС ОСТАНОВИТ ЛИШЬ ВОЙНА

— Вы прям фильм «Матрица» описываете. Таким обществом будет проще управлять?

— А это уже случилось. И управлять станет ещё проще. Так по всему миру. Если бы современные технологии, которые применяются в интернете, были на вооружении советских руководителей - СССР бы не рухнул. Общество бы вовремя поставили под контроль, как это произошло в Китае. И даже когда у китайцев возникают экономические трудности, власти хорошо контролируют настроения людей, их самовыражение.

Роботы продолжат наступление на ту работу, которую раньше делал человек.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

— Хорошо. Вот мы отказались от водителей. Убрали журналистов. Всех заменили роботы. А где же будут работать люди?

— Об этом уже начинают задумываться в целом ряде стран. Чтобы человек имел хотя бы минимальный доход. В ближайшие годы исчезнет 5-7 миллионов рабочих мест благодаря роботам. Этот процесс резко ускорится. Но людям надо что-то платить. Скорее всего, им будут придумывать искусственные должности. Либо будут жить на какое-то пособие, чтобы они только продолжили потреблять товары. Вот была на Земле проблема голода. Она практически решена. Следом придётся решить проблему невостребованных рабочих.

— Экономика полностью поменяется во всем мире. То, что мы видим сейчас, можно будет смело выкинуть на свалку?

— Возможно. Но, как показывает практика, история у нас не развивается по прямой. Она циклична. В начале 20 века все ждали подобных перемен. А потом случилась Первая мировая. За ней - Вторая мировая. И человечество было отброшено далеко назад. Если произойдёт масштабный военный конфликт - все прогнозы не сбудутся.

— Такой намечается?

— Многие говорят, что крупная война висит в воздухе, как способ решения застаревших проблем. Я не исключаю, что она может возникнуть случайно. Если машины ошибутся, запустят ракеты в какой-то штат. А там воспримут это угрозой. И пустят ракеты в ответ. И вот вам ядерная война по вине искусственного интеллекта.

ОДНОЙ РАБОТОЙ СЕМЬЮ НЕ ПРОКОРМИШЬ

— Возвращаясь к экономике. Возможен отказ от наличных денег?

— Несколько скандинавских стран поставили себе план вывести из оборота наличку. Думаю, наш Минфин тоже был бы рад перевести всех полностью в безналичный расчёт. Так легче контролировать доходы и расходы, забирать налоги. Но сделать это, конечно, никто не даст. Как тогда бизнесмены будут обходить всякие дурацкие законы?

Несколько скандинавских стран поставили себе план вывести из оборота наличку.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

— Как людям вписаться в это десятилетие? Чтобы не остаться за бортом.

— Учиться, заниматься повышением квалификации. Быть готовым менять профессию и место жительства. Если останешься в своём Переплюйске - будешь получать жалкое пособие, существовать в условной нищите. Хотя, повторюсь, с голода не помрете. Готовьтесь вкалывать на 2-3 работах. Это понизит социальную защищенность. Но единственная работа теперь вам много денег не принесёт. От этого будущего уже не убежишь.