2020-01-01T14:38:56+03:00
Новый год 2020

От Анадыря через Москву в Вашингтон и Новую Зеландию: как мир встретил 2020 год

Последними праздник отметили жители новозеландского острова Ниуэ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Год правильно начать с активных игр на воздухе, а не с пьянства. И тут мы с жителями Пекина солидарныГод правильно начать с активных игр на воздухе, а не с пьянства. И тут мы с жителями Пекина солидарныФото: REUTERS

Новый 2020 год наступил на всей территории Земли. Он обогнул Земной шар, начиная с жителей тихоокеанского государства Кирибати и заканчивая новозеландским островом Ниуэ.

Одними из первых новый год встретили жители австралийского Сиднея Фото: REUTERS

Одними из первых новый год встретили жители австралийского СиднеяФото: REUTERS

В России "первооткрывателями" стали жители Дальнего Востока, а именно Анадыря и Петропавловска-Камчатского. Президент Владимир Путин зачитал новогоднее обращение, которое в Москве услышали лишь спустя девять часов.

А там и Китай подтянулся Фото: REUTERS

А там и Китай подтянулсяФото: REUTERS

Праздник традиционно встречали ярко и с размахом - салютами, фейерверками, маскарадами и массовыми гуляниями на площадях. Причем многие страны отличились. Например, в Токио после первых секунду отсчета в небо взвились тысячи белых шаров, а жители Таиланда массово залезали в гробы, чтобы прочитать молитву и очистить карму.

Сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию празднования.

Южнокорейские красотки Фото: REUTERS

Южнокорейские красоткиФото: REUTERS

Несмотря на морозную погоду в Пхеньяне, где температура опустилась до минус 10 градусов, посмотреть новогоднее шоу пришли несколько тысяч человек Фото: REUTERS

Несмотря на морозную погоду в Пхеньяне, где температура опустилась до минус 10 градусов, посмотреть новогоднее шоу пришли несколько тысяч человекФото: REUTERS

Знаменитые башни Petronas в столице Малайзии Фото: REUTERS

Знаменитые башни Petronas в столице МалайзииФото: REUTERS

Новый год он и в Африке Новый год. Снимок сделан в Нигерии Фото: REUTERS

Новый год он и в Африке Новый год. Снимок сделан в НигерииФото: REUTERS

А это уже Каир Фото: REUTERS

А это уже КаирФото: REUTERS

Самое высокое здание в мире "Бурдж Халифа" в Дубаи Фото: REUTERS

Самое высокое здание в мире "Бурдж Халифа" в ДубаиФото: REUTERS

Сорокоградусные морозы не помешали жителям Якутска отметить праздник на улицах города. Фото: Евгений Софронеев/ТАСС

Сорокоградусные морозы не помешали жителям Якутска отметить праздник на улицах города. Фото: Евгений Софронеев/ТАСС

Юная черногорка мчит в 2020 год Фото: REUTERS

Юная черногорка мчит в 2020 годФото: REUTERS

Салют на фоне афинского акрополя Фото: REUTERS

Салют на фоне афинского акрополяФото: REUTERS

Оригинально подсвечена Триумфальная арка в Париже Фото: REUTERS

Оригинально подсвечена Триумфальная арка в ПарижеФото: REUTERS

Интересная идея для новогоднего костюма. Снимок сделан в испанской Малаге Фото: REUTERS

Интересная идея для новогоднего костюма. Снимок сделан в испанской МалагеФото: REUTERS

А это уже Лондон Фото: REUTERS

А это уже ЛондонФото: REUTERS

Сами угадайте где сделан этот снимок. Подсказка - мужчины там носят юбки с гордостью Фото: REUTERS

Сами угадайте где сделан этот снимок. Подсказка - мужчины там носят юбки с гордостьюФото: REUTERS

Кажется, весь Рио-де-Жанейро собрался на пляже Копакабана Фото: REUTERS

Кажется, весь Рио-де-Жанейро собрался на пляже КопакабанаФото: REUTERS

В Нью-Йорке как обычно основные торжества прошли на Тамс-сквер Фото: REUTERS

В Нью-Йорке как обычно основные торжества прошли на Тамс-скверФото: REUTERS

В городке Ки-Уэст, где долго жил и творил Хемингуэй, прошел красочный карнавал Фото: REUTERS

В городке Ки-Уэст, где долго жил и творил Хемингуэй, прошел красочный карнавалФото: REUTERS

В Чили даже в новогоднюю ночь не прекратились протесты. И уже непонятно что там сверкало и хлопало - новогодние петарды или взрыв-пакеты Фото: REUTERS

В Чили даже в новогоднюю ночь не прекратились протесты. И уже непонятно что там сверкало и хлопало - новогодние петарды или взрыв-пакетыФото: REUTERS

С Новым годом, Планета!!! Фото: REUTERS

С Новым годом, Планета!!!Фото: REUTERS

ИСТОЧНИК KP.RU

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