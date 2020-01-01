От Анадыря через Москву в Вашингтон и Новую Зеландию: как мир встретил 2020 год
Новый 2020 год наступил на всей территории Земли. Он обогнул Земной шар, начиная с жителей тихоокеанского государства Кирибати и заканчивая новозеландским островом Ниуэ.
Одними из первых новый год встретили жители австралийского СиднеяФото: REUTERS
В России "первооткрывателями" стали жители Дальнего Востока, а именно Анадыря и Петропавловска-Камчатского. Президент Владимир Путин зачитал новогоднее обращение, которое в Москве услышали лишь спустя девять часов.
А там и Китай подтянулсяФото: REUTERS
Праздник традиционно встречали ярко и с размахом - салютами, фейерверками, маскарадами и массовыми гуляниями на площадях. Причем многие страны отличились. Например, в Токио после первых секунду отсчета в небо взвились тысячи белых шаров, а жители Таиланда массово залезали в гробы, чтобы прочитать молитву и очистить карму.
Сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию празднования.
Южнокорейские красоткиФото: REUTERS
Несмотря на морозную погоду в Пхеньяне, где температура опустилась до минус 10 градусов, посмотреть новогоднее шоу пришли несколько тысяч человекФото: REUTERS
Знаменитые башни Petronas в столице МалайзииФото: REUTERS
Новый год он и в Африке Новый год. Снимок сделан в НигерииФото: REUTERS
А это уже КаирФото: REUTERS
Самое высокое здание в мире "Бурдж Халифа" в ДубаиФото: REUTERS
Сорокоградусные морозы не помешали жителям Якутска отметить праздник на улицах города. Фото: Евгений Софронеев/ТАСС
Юная черногорка мчит в 2020 годФото: REUTERS
Салют на фоне афинского акрополяФото: REUTERS
Оригинально подсвечена Триумфальная арка в ПарижеФото: REUTERS
Интересная идея для новогоднего костюма. Снимок сделан в испанской МалагеФото: REUTERS
А это уже ЛондонФото: REUTERS
Сами угадайте где сделан этот снимок. Подсказка - мужчины там носят юбки с гордостьюФото: REUTERS
Кажется, весь Рио-де-Жанейро собрался на пляже КопакабанаФото: REUTERS
В Нью-Йорке как обычно основные торжества прошли на Тамс-скверФото: REUTERS
В городке Ки-Уэст, где долго жил и творил Хемингуэй, прошел красочный карнавалФото: REUTERS
В Чили даже в новогоднюю ночь не прекратились протесты. И уже непонятно что там сверкало и хлопало - новогодние петарды или взрыв-пакетыФото: REUTERS
С Новым годом, Планета!!!Фото: REUTERS
ИСТОЧНИК KP.RU