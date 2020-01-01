2020-01-01T10:58:20+03:00
Спорт

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного чемпионата мира 2020 по хоккею

Российская команда откроет плей-офф мирового первенства игрой против Швейцарии [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россия победила Германию и вышла в плей-офф МЧМ-2020.Россия победила Германию и вышла в плей-офф МЧМ-2020.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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По итогам матчей последнего игрового дня группового турнира чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд стали известны все пары плей-офф мирового первенства 2020. Турнир проходит на границе 2019 и 2020 годов в Чехии. Все матчи четвертьфиналов пройдут завтра, 2 января 2020 года.

Первая игра четвертьфинала - это Россия и Швейцария. Она пройдет на арене в городе Тршинец и начнется в 14:30 по московскому времени.

После этого настанет время поединка в Остраве. В 17:00 по Москве там на лед выйдут сборные Канады и Словакии. Это будет второй четвертьфинал турнира.

Третья игра дня - это поединок США и Финляндии. он начнется в 19:30 по московскому времени в Тршинце сразу же после встречи швейцарцев и россиян.

Завершится же игровой день встречей в Остраве. Швеция выйдет биться за право сыграть в полуфинале МЧМ-2020 с командой Чехии. Матч стартует в 22:00 по Москве. И таким образом, к концу 2 января станут известны все пары полуфиналистов чемпионата мира.

Игры за место в финалах пройдут в субботу - 4 января. Проигравшие в этих встречах сыграют на следующий день 5 января в матче за бронзовые медали. Ну а победители вечером в воскресенье сыграют за золото молодежного чемпионата мира 2020.

В эти же дни на мировом первенстве, к слову, пройдут матчи за право сыграть в элитном дивизионе на МЧМ-2021. В серии до двух побед сыграют команды Германии и Казахстана, которые заняли последние места в своих группах на предварительном этапе

Сборная России, напомним, на групповом этапе выиграла у Канады (6:0), Германии (6:1), и дважды проиграла - Чехии (3:4) и США (1:3).

Россия - Германия 5:0. Павел Дорофеев. МЧМ-2020. 31.12.2019.Видео шайбы Павла Дорофеева в матче МЧМ-2020

ИСТОЧНИК KP.RU

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