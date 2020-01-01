Судьба Гали из "Иронии судьбы": как актриса смогла пережить смерть ребенка и мужа

В праздники мы вновь пересматриваем непременный атрибут новогодних каникул - фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Рассказываем, как живет исполнительница роли Гали (невесты Жени) актриса Ольга Науменко.

Всем женихам – твердое нет

Ольга Науменко недавно отметила 70-летний юбилей. Актриса выглядит лет на 15 моложе своего возраста. Ольга Николаевна в отличной форме, она модно и стильно одевается, всегда с макияжем и в хорошем настроении. Дома у актрисы есть тренажеры для поддержания физической формы, ну а актерскую форму она поддерживает в театре. Ролей у Науменко не так много, как в 40 лет, но они есть, и эта востребованность для актрисы много значит.

Актриса несколько недель назад отпраздновала 70-летний юбилейФото: Телеканал "Россия"

Ольга Науменко уже много лет в труппе «Гоголь-центра», ее можно увидеть сразу в нескольких постановках театра. Ближайший спектакль с ее участием 15 и 16 января - «Персона» по мотивам фильма Ингмара Бергмана. Науменко берет не больше двух сериалов в год – последняя ее работа в 6-м сезоне «Молодежки».

Несмотря на три десятка киноролей, популярной Ольга Науменко стала, благодаря двум – роли Варвары в телесаге «Тени исчезают в полдень» и Гали в «Иронии судьбы». И сейчас Науменко привлекает внимание мужчин, но неизменно отказывает кавалерам в любых личных намерениях. Актриса стала вдовой 10 лет назад и на все вопросы знакомых: планирует ли она устроить личную жизнь говорит: «Всегда отвечаю твердое нет!» «Я не могу влюбиться, а без любви никто не нужен!» - говорит актриса.

Кадр из фильма "Ирония Судьбы"

Ольга Науменко была счастлива в браке с актером Александром Скворцовым 32 года. Супруги играли вместе в спектаклях, никогда не отдыхали друг без друга, жили душа в душу. На комплименты коллег Оля отвечала, что причина ее цветущего вида - удачное замужество. При этом красавица Науменко знала, что выходит замуж за бессребреника, что Саша не сможет зарабатывать огромных денег. Но приняла предложение, так как выбрала по ее словам «хорошего человека». «Я не чувствовала, что за Сашей я как за каменной стеной, но мы были с ним хорошие товарищи… Мы всегда держались друг за друга, даже когда было чудовищно тяжело…» - вспоминает Ольга Николаевна. У их первенца дочки Шурочки в полтора года диагностировали врожденную аномалию почки. Врачи не давали надежды, но мать верила в чудо, возила ребенка по врачам, чтобы быть рядом с девочкой после операции устроилась санитаркой в онкоцентр на Каширке. «Шурочка была уже в коме, а я продолжала считать, что это кризис…» - Науменко и сейчас тяжело вспоминать об этой беде. Она даже к ясновидящей тогда обращалась…. Шурочка умерла в год и восемь месяцев. Ольге было тогда 28 лет.

Свадьба Ольги Науменко и Александра СкворцоваФото: Личный архив

Вскоре актриса забеременела вновь. «Но взяла грех на душу, единственный раз. Не стала рожать, я просто боялась. Было ощущение, что мне нельзя иметь детей, что весь кошмар повторится!» - Ольга Николаевна рассказывала, что первая беременность была тяжелой – она перенесла воспаление легких.

«Нас с Сашей горе сплотило. Он также боялся, как я. Мы чем-то все время занимались, много репетировали в театре. Нас все поддерживали, чтобы мы не сосредотачивались на этом. Но было написано мне на роду иметь ребенка. Нежданно, негаданно – пошла к врачу, думала у меня проблемы со здоровьем. Оказалось, что беременна!» - рассказывала Ольга Науменко в программе «Судьба человека».

Науменко родила дочь в 40 лет. Скворцов стал замечательным отцом, в семье царила счастье и любовь на протяжении следующих 20 лет.

«Заработала ровно столько, сколько нужно было Саше на лечение»

«Я замуж вышла очень рассудочно», - говорит Ольга. И ни разу не пожалела об этом. В 2008-м году Александру Скворцову поставили диагноз рак поджелудочной. «Когда он заболел, у меня появилось много работы – ролей пять. Я заработала ровно столько, сколько было нужно Саше на лечение. Он целый год знал, что умрет. Но не показывал этого. Он ходил и к традиционным и не к традиционным врачам, и в церковь…. Но я знала, что с «химией», что без «химии» - год. Саша вел себя потрясающе. Его храм поддерживал», - вспоминала Ольга.

Их дочь очень тяжело переживала болезнь отца – Света Скворцова пролежала два месяца в клинике с неврозом. Умер Александр Скворцов 10 лет назад. В этом году Свете исполнилось тридцать, но до сих пор любое серьезное волнение оборачивается для молодой женщины теми же симптомами, что случились впервые из-за болезни отца.

«Человек смиряется со всем!» - говорит Ольга. После смерти мужа она посвятила себя дочери и любимой работе. Любовь и забота о Светлане, театр и новые роли наполнили жизнь Ольги Науменко новым смыслом. Света Скворцова была замужем за французом, но развелась, и теперь счастлива в новых отношениях – в этот раз на радость маме на родине.