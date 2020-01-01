Ивлеева пьет до дна, Бузова катается на лыжах, Саша Петров нежится на коленках любимой

В жарком Таиланде встретила Новый год не только Волочкова. К примеру, суперзвезда российского кино Саша Петров вместе со своей подругой, актрисой Стасей Милославской тоже там. Эти двое наконец-то перестали скрывать отношения, о которых все и так знают: ночью 1 января Стася выложила снимок, где уютный Петров нежится у нее на коленях. «Люблю тебя!» - тут же прокомментировал актер.

milostasii итогов года не будет.

Ольга Бузова, напротив, уехала из бесснежной Москвы в сугробистый Куршавель. Разумеется, в компании блогера Давида Манукяна, роман с которым она недавно рассекретила. Ольга настолько счастлива, что впечатленные поклонники почти простили ей многомесячное вранье: Бузова была в отношениях с Манукяном еще до начала шоу «План Б», где она якобы выбирала себе парня.

Ольга очень счастливаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Подвела итоги 2019-го и Настя Ивлеева. Год был для нее действительно удачный. Алла Борисовна, например, не пришла на съемки новогодних программ на Первый канал, а вот в съемках праздничного Настиного «Агент-шоу» для Youtube поучаствовала. Но шоу – не главное.

«В этом году меня взяли в жены. Человека, который не умеет готовить, не разбирается в хозяйстве и все время в командировках! Чудо, не иначе!» - удивляется и одновременно радуется Ивлеева. Вместе с мужем, рэпером Элджеем, Настя продемонстрировала, как ловко она умеет пить шампанское: бокал целиком вставляется ей в рот.

Настя продемонстрировала, как ловко она умеет пить шампанскоеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

В доме Ксении Собчак состоялся бенефис ее мамы, Людмилы Нарусовой. Экс-сенатор обернулась босоногой Снегурочкой, чтобы порадовать внука Платона.

В доме Ксении Собчак состоялся бенефис ее мамы, Людмилы Нарусовой

Под Новый год выписалась из больницы телеведущая Лера Кудрявцева, пережившая тяжелую операцию по удалению протекших грудных имплантов. Напомним, Лера в деталях делилась этой душераздирающей историей – даже опубликовала фото удаленных имплантов, но в праздник пощадила подписчиков и всего-то показала, как радуется салюту во дворе своего дома.

Певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным отмечала праздник в Москве, у своей мамы, 81-летней Галины Перфиловой. Как многие состоявшиеся звезды, Валерия предпочитает не работать в новогоднюю ночь, а проводить ее в кругу семьи. Иосиф Пригожин перед обильным застольем прямо решил немного похудеть: прямо в костюме-тройке пробежался на беговой дорожке. «Всю ночь принимали гостей, - поделилась Валерия. – Уже под утро появился красавец Филипп Киркоров».

valeriya Прекрасный новогодний праздник с близкими, родными и друзьями

Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева отправилась на край Земли – в Новую Зеландию. В канун 2020-го Екатерина познакомилась с культурой и бытом народа маори – в частности, была впечатлена их традиционными татуировками на лице.