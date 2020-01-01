ТВ 1-2 января: Финал «Голоса», та самая Пугачева, новый Жванецкий и Кудрявцева еще с имплантами

Уже второй год финал шоу «Голос» Первый канал проводит 1 января, так что ни ведущий Дмитрий Нагиев, ни члены жюри, ни тем более участники шоу не имел возможности отпраздновать наступление Нового года со всей присущей русским людям широтой. Четверо финалистов сразятся за победу в прямом эфире, средства, вырученные за платные SMS, будут по традиции направлены на благотворительные цели (1 января, Первый канал, 21.35).

Уже второй год финал шоу «Голос» Первый канал проводит 1 январяФото: Первый канал

А до «Голоса» на то же канале покажут «Тот самый концерт» Аллы Пугачевой. Это съемки большого концерта певицы в Кремле по случаю ее 70-летия. Запись концерта только что показали в кинотеатрах страны, а теперь шоу может посмотреть вся страна. С большой долей вероятности это вообще последний концерт АБ такого масштаба; на этот раз певица действительно расстается с большой сценой - запись была произведена с целью оставить яркий и, увы, финальный след в истории эстрады. Алле Борисовне всегда была присуща исповедальная манера исполнения, но на этот раз это всем исповедям исповедь: в ее песнях появляются трагические смыслы - жизнь прекрасна, но ничего не вернуть, не вернуть (1 января, Первый канал, 20.00).

А завершает первый день года Первый канал вообще телепремьерой «Богемской рапсодии». Это фильм-чествование великого Фредди Меркьюри вышел осенью 2018 года и собрал в прокате почти миллиард долларов. Интересно, покажет ли канал фильм без купюр или все же возьмется за ножницы (1 января, Первый канал, 23.40).

А завершает первый день года Первый канал вообще телепремьерой «Богемской рапсодии»

Канал «Россия 1» для первого дня года приготовил оглушительную премьеру: художественный фильм «Одесский пароход» режиссера Сергея Урсуляка по произведениям Михаила Жванецкого. В фильме скопище звезд отечественного кинематографа: Сергей Маковецкий, Владимир Машков, Тимофей Трибунцев, Сергей Гармаш, Чулпан Хаматова, Марина Александрова, Павел Деревянко, Ирина Муравьева, Нина Усатова и, наконец, сам Михаил Жванецкий (1 января, «Россия 1», 18.30).

Долгожданный фестиваль «Песня года» припасен на 2 января. Ведут шоу по традиции последних лет Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева – концерт записали заранее, так что это последняя возможность лицезреть Леру с объемистой грудью: как известно, накануне Нового года она удалила импланты (2 января, «Россия 1», 11.20).

Альтернативную дискотеку второй год подряд предлагает нам «Голубой Ургант». В этом шоу поют супермодные в молодежной среде артисты, при этом они отдают дань традициям патриархальных «голубых огоньков». На этот раз Филипп Киркоров, Александр Ревва, Полина Гагарина, Maruv, Тимати, Сергей Жуков и Ольга Бузова отправляются в рейд по квартирам обычных россиян и там будут праздновать Новый год (2 января, Первый канал, 23.40).