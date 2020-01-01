2020-01-01T15:11:55+03:00
В мире

Папа Римский ударил вцепившуюся в него паломницу, а потом извинился

Понтифика разозлила верующая из Азии [видео]
Ася ХОВАНСКАЯ
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Несколько часов спустя Франциск решил официально повиниться за случившеесяНесколько часов спустя Франциск решил официально повиниться за случившеесяФото: REUTERS
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В Новый год с главой Римско-католической церкви случился мелкий, но досадный инцидент. На площади Святого Петра в Ватикане понтифик шел мимо толпы, приветствуя верующих. Кому-то протягивал руку, хотел благословить стоящего у ограды ребенка, и вот тут-то и началось.

Некая женщина (возможно, китайской наружности) вцепилась в Папину руку и не хотела отпускать. Тому пришлось не только вырывать ладонь из цепких рук, но даже ударить по ним. Да еще несколько раз.

Далее к ней подошли уже его охранники. На кадрах, облетевших весь мир, видно, что сам понтифик уходил от толпы крайне раздраженным. Столь непривычное для Святейшего видео уже собрало за несколько часов миллионы просмотров.

Несколько часов спустя Франциск решил официально повиниться за случившееся.

- Я извиняюсь за вчерашний плохой пример, - кратко сказано в его обращении 1 января.

Папа Римский ударил женщину по руке на праздновании Нового года.Азиатка попыталась схватить понтифика за руку из-за заграждения, когда он уже собирался уходить. Папа скорчился от боли и стал вырываться из цепкой хватки женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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