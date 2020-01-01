2020-01-01T16:21:24+03:00
Экономика

С 1 января стало проще продать единственное жилье

Если вы им владели более трех лет, не надо платить подоходный налог с вырученной суммы
Елена ОДИНЦОВА
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Сейчас говорят уже о том, что излишние налоговые жесткости мешают улучшать жилищные условияСейчас говорят уже о том, что излишние налоговые жесткости мешают улучшать жилищные условияФото: Олег УКЛАДОВ
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С 1 января вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которые упростили продажу квартиры, если она единственная. Срок владения таким жильем, по истечении которого не надо при его продаже платить 13-процентный подоходный налог (НДФЛ), снижен до 3 лет. Было — 5 лет, за исключением нескольких ситуаций: жилье было подарено, досталось по наследству или в результате приватизации. В этих случаях без налога его можно было продать через 3 года.

Вообще ценз в 5 лет появился всего несколько лет назад, до этого он был трехлетним — к чему и вернулись сейчас. Зачем понадобилось ужесточать законодательство, чтобы потом опять его упростить? Введение 5-летнего ценза власти объясняли так: на рынке жилья много спекуляций и так называемых инвестиционных квартир. Которые покупаются исключительно для перепродажи — с целью подзаработать на постоянно растущих на рынке недвижимости ценах. Правда, вышла неувязочка. Пока поправки принимали, активно расти цены на рынке недвижимости перестали. И новшества стали скорее тормозом — сейчас-то власти инвестиционную активность на рынке жилья наоборот стараются повысить, чтобы строительный сектор имел возможность выжить.

Сейчас говорят уже о том, что излишние налоговые жесткости мешают улучшать жилищные условия, например, молодым семьям. Которые часто сначала покупают небольшое жилье — а потом, по мере появления каких-то накоплений или расширения семьи — его продают и покупают другое, побольше. Чему сейчас весьма способствует и снижение ставок по ипотеке.

Потому и решено законодательство опять подправить. Правда, с некоторыми ограничениями. Продать через три года квартиру и не платить при этом НДФЛ можно только в том случае, если эта квартира — единственная. Если не единственная — действует старый ценз в пять лет. Раньше такого дополнительного условия не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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