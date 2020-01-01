Михаил Горбачев - "Комсомольской правде": Не думаю, что дойдёт до войны. У нас одна планета и мы должны на ней научиться жить

- ...Алло, Михаил Сергеевич!

- Да.

- Здравствуйте! Это Саша Гамов из "Комсомольской правды". Я вас поздравляю с Новым годом!

- Спасибо! А что ты стеснялся признаться?

Михаил Горбачёв - «КП»: «Не думаю, что дойдёт до войны. У нас одна планета и мы должны на ней научиться жить» 00:00 00:00

- А я ничего не слышал...

- (От редакции. Сначала Гамов позвонил Горбачёву, но его телефон не отвечал. Потом Горбачев сам перезвонил нашему обозревателю: "Алло! Ты звонил? Это я - Михаил".) Но связь была очень плохая - едва было слышно. Затем Гамов ещё раз позвонил экс-президенту СССР и разговор - наконец - состоялся.)

- Плохая, плохая что-то связь, Михаил Сергеевич. Или у меня, или у вас.

- Серьезно? А я решил биографию уже рассказывать. (смеется) Чтобы ты... (понял, кто звонит).

- Нет, нет! Там какие-то помехи были. Скажите, как вы встретили Новый год?

- Ну, я встретил хорошо - в надежде, что в этом году у меня поправится здоровье.

- А вы из больницы уже вышли? Потому что я волновался - как у вас здоровье?

- Нет, я в больнице все-таки...

- А как отмечали наступление Нового года? С персоналом, или друзья приехали, родственники... Меня вот это интересует. 31 декабря в 12 часов ночи...

- Я преодолел все невзгоды и встретил Новый год в кругу друзей. В узком кругу.

- Ясно.

- Я впервые выбрался из больницы.

- А, вы все-таки на Новый год из больницы уехали.

- Да как уехал? На пару часов.

- Ну, все равно... Скажите, как вы себя чувствуете?

- Вот сейчас у меня настроение - что, может быть, в этом году лучше станет. А пока - с движением (то есть, с ходьбой. - А.Г.) неважно.

- Но, все равно - вы держитесь... Скажите, какие ваши прогнозы, как этот год будет складываться? В международном плане...

- Я думаю, очень много в последнее время, особенно в конце года, было предпринято шагов. И теперь появились надежды, что налаживается понимание.

- Вы имеете ввиду - между Россией и другими странами.

- Вот - я думаю, это началось, какое-то просветление (в мире). И, я думаю, это будет.

Должны все понимать, что мы вместе можем преодолеть многие проблемы. И - в том, что касается экологии, и - что касается... Ну, не буду перечислять. Это все известно вам и всем другим. Поэтому - только вместе.

И, конечно, самое главное - безопасность в мире.

- Вот приходится слышать: возможна "горячая" война. Столько оружия накопилось на планете...

- Я не думаю, что дело дойдёт до войны.

- Вот у вас есть возможность сейчас - с помощью "Комсомольской правды" - обратиться не только к россиянам, но и ко всей планете - нас читают на всей планете. Что бы вы хотели пожелать нам всем?

- Знаешь, я бы хотел повторить известные слова, сказанные, вообще-то, моими предшественниками, которые вот так же были сторонниками сотрудничества и сохранения мира. У нас одна планета и мы должны на ней научиться жить. Терпение, уважение...

- Ясно. Скажите, вот вам, может быть, что-то принести в больницу надо? Что-то... Передачу какую-то или что?

- Не, не надо ничего. Сегодня за ночь - и вчера, и сегодня - ко мне поступило 40 звонков. И я очень, очень этим тронут. Люди слушают, люди хотят слышать. И я буду преодолевать все и держаться.

- Понятно. А кто звонил вам, скажите? Вот 40 звонков... Кто это, что за люди?

- В основном, знакомые мои.

- Ну, там политики были?

- Были.

- Что они говорят? Какие пожелания, в основном, вам?

- Возвращаться надо скорей на работу. (Имеется ввиду "Горбачев-фонд". - А.Г.) А я говорю: я от работы не ушёл, я и сейчас продолжаю работать.

- Над чем вы сейчас работаете, Михаил Сергеевич?

- В основном это - выпуски книг и встречи с людьми, которые хотят обеспечить стремление к миру. Я поддерживаю их.

- Михаил Сергеевич, ну, я желаю вам выздоровления окончательного.

- Спасибо, что позвонил. Мне это очень приятно. Всего доброго.

- Я вас обнимаю. С праздником!

- А я желаю удачи в делах. Я уважаю, кстати, прессу. Без неё нам - никуда. Но надо прессой владеть (то есть, распоряжаться.- А.Г.) правильно и относиться к ней правильно. И тем, кто пишет, и тем, кто читает.

- Хорошо, Михаил Сергеевич. Ждём ваших следующих книг. О чем они будут?

- Будут! Будут...

- Понял. Спасибо.

- До свидания.

- До свидания. Выздоравливайте.