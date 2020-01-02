Перевооружение армии и перелом в Сирии: военные итоги 2019

Перелом в Сирии

Осенью 2015 года, когда Россия начала военную операцию в Сирии, мало кто верил, что под контроль Дамаска удастся вернуть хотя бы половину страны. Банды террористов тогда уже входили в Дамаск, и будущее Асада было очень туманно. Но за четыре года ИГ (Исламское государство, запрещена в РФ) как квазигосударство было разгромлено. А в минувшем году российская дипломатия, и в первую очередь - военная, одержала, пожалуй, самую громкую победу на сирийской земле. Практически без единого выстрела в ходе тяжелых переговоров российской стороне удалось вернуть Дамаску почти 30 процентов территорий, контроль над которыми был утерян в самом начале войны.

Да, с турецкой стороной пришлось пойти на компромисс, отдав ей под контроль часть севера Сирии. Однако это лучшая альтернатива бойне, которую Анкара бы устроила на курдских землях после ухода американцев.

Наши «Тигры» патрулируют север СирииФото: Александр КОЦ

Россия сместила центр принятия решений на Ближнем Востоке в свою сторону, решая тяжелейшую военно-политическую головоломку без применения силы. И таким образом переиграв вчистую США, привыкших «решать вопросы» «гуманитарными бомбардировками», подкупом и обещаниями, которые можно не сдерживать. Вместе с миром и сирийскими территориями Москва возвращает себе статус лидера в важном регионе. А это имиджевые вещи, которые не оцениваются в долларовом эквиваленте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/752906" frameborder="0"></iframe> Сирийская армия берет под контроль все новые районы.

Не все курды сложившееся положение вещей восприняли с радостью. Мало того, что в их вотчину, по условиям договоренностей, были введены правительственные силы, которые встали по линии разграничения. Так по этой линии начали ездить совместные российско-турецкие патрули. И если «Тигры» с надписью «Военная полиция» никакого отторжения у них не вызывают, то турецкие броневики приводили некоторых курдов в бешенство. Впрочем, после нескольких инцидентов, в которых пострадали в том числе и наши машины, к курдам нашли какой-то негласный подход. И нападения прекратились. Вполне возможно, что эти волнения были искусственными, инициированными американцами, которые уходили отсюда с позором. А над бывшими американскими базами поднимался российский триколор.

«Гонка» вооружений

В минувшем году правительство выделило Минобороны свыше 1,5 трлн. рублей! И более 70% этих средств было направлено на закупки современного вооружения и военной техники. В войска были поставлены почти 2,5 тысячи новых и модернизированных образцов вооружения и техники. При этом темп поставок новых образцов вырос на 6,7%. «Это хороший показатель», - оценил Владимир Путин на серии совещаний по военным вопросам. И призвал сохранить такой «уровень четкости, собранности и высокой дисциплины».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750304" frameborder="0"></iframe> Опубликованы уникальные кадры испытания новейшей боевой машины "Деривация".

- Это в полной мере касается и взаимодействия между Минобороны и организациями ОПК, которое сегодня действительно выстраивается как партнерство в интересах общего дела, - подчеркнул президент.

Ракетные комплексы «Искандер-М» будут дополнительно снаряжены высокоточными крылатыми ракетамиФото: Алексей БУЛАТОВ

Главным оружейным событием года, разумеется, стал военно-технический форум «Армия-2019». По его итогам, Минобороны России было подписано 46 государственных контрактов с 27 предприятиями на общую сумму свыше 1 триллиона рублей. Это в том числе договоры на поставку ВКС самолетов пятого поколения Су-57, включая перспективные авиационные средства поражения и новейших вертолетов Ми-28НМ. Ракетные комплексы «Искандер-М» будут дополнительно снаряжены высокоточными крылатыми ракетами, а подразделения ПВО - зенитными ракетами большой дальности для ЗРС С-400. ВМФ же получит большие подводные лодки проекта 677 Lada, партию атомных подводных крейсеров проекта 885М «Ясень-М», а также морские средства поражения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/752910" frameborder="0"></iframe> Военное шоу "Вежливые люди" показало - невозможного нет. Заверешение "АРМИИ-2019".

В этом году, к слову, в состав ВМФ продолжали поступать новые боевые корабли. Среди них: патрульный корабль «Дмитрий Рогачев», малый ракетный корабль «Советск». Принята большая дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» проекта 636.3. Планируется, что до конца декабря будет спущена на воду вторая субмарина «Волхов», в серии подводных лодок этого проекта, строящихся для Тихоокеанского флота. До конца этого года в состав ВМФ войдут фрегат «Адмирал флота Касатонов», корвет «Гремящий», малый ракетный корабль «Ингушетия», корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов», средний морской танкер «Академик Пашин» и другие суда обеспечения.

- В следующем году продолжим наращивать боевые возможности войск путем поставок вооружения, а также ремонта и модернизации военной техники, - заявил министр обороны. - К началу 2021 года части постоянной готовности должны быть обеспечены современными вооружением и военной техникой не менее чем на 70 процентов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/752908" frameborder="0"></iframe> Итоги перевооружения российской армии в 2019 году.

ЦЕНТРальные маневры

Главными учениями года стали масштабные маневры «Центр-2019». 8 стран, почти 130 тысяч человек, 20 тысяч единиц техники, 600 летательных аппаратов... Все это было брошено на уничтожение «джихадистов», которые пытались установить террористический режим в дружественной стране. И такой сценарий неслучаен.

После разгрома ИГ* в Сирии и Ираке, идеологи исламских экстремистов направились на поиски новой плодородной почвы, где бы взошли очередные ростки «Исламского государства*». И Афганистан для этих целей подходит как нельзя лучше. Здесь и уже окученная другими террористическими группировками ментальная база, на которую легко воздействовать, и доступность взаимопроникновения со среднеазиатскими республиками (а их представители составляли огромную часть войска ИГИЛ*), и наркотики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/744072" frameborder="0"></iframe> СКШУ «Центр-2019».Российские военные показали способность принимать нестандартные решения в сложной обстановке на стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019»

Сегодня лидеры боевиков не гнушаются любыми заработками, будь то нефть, исторические артефакты или наркотики. А это грозит усилением позиций «Исламского государства»* в российской подбрюшье. В том числе на этот случай и проводятся такие эпические учения, на которых отрабатывается координация штабов и взаимодействие на огромном театре военных действий.

Квадратные метры

Под новый год небывалый подарок получили курсанты РВСН. Впервые в истории военного ведомства, обучающиеся в военном вузе будущие офицеры получили ключи от квартир. То есть, курсантов поселили не в привычную общагу. А в отдельное жилье. Ракетчики заезжали с семьями, детьми и не скрывали свалившегося на них счастья.

В 2019 году Минобороны предоставило жилье почти 85000 семей военнослужащихФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В минувшем году Министерство обороны получило из бюджета на строительство новой военной инфраструктуры 168 млрд. рублей. Приоритетным направлением является возведение жилья, социально-бытовых объектов для военных и членов их семей. Только за этот год в эксплуатацию введены почти 4 тысячи зданий и сооружений.

И, пожалуй, главная цифра. В 2019 году Минобороны предоставило жилье почти 85000 семей военнослужащих, включая постоянную и служебную жилплощадь, выплату компенсаций за наем и с учетом программы накопительно-ипотечной системы.

Научный фронт

Военный инновационный технополис ЭРА в Анапе в полную силу заработает в следующем году. Но уже сегодня в его стенах над своими изобретениями трудятся парни со всей страны, пошедшие служить в научные роты. За последний год спектр направлений исследований расширился почти в два раза. Для их реализации активно развивается инфраструктура комплекса.

В совместную работу с военными включились 250 научных организаций и предприятий промышленности. И такое взаимодействие приносит свои плоды.

Многие из достижений были представлены на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019»Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Среди уникальных разработок технополиса, к примеру, алгоритмы автономного управления беспилотными летательными аппаратами при отсутствии сигналов спутниковых навигационных систем, база данных изображений военной техники и объектов капитального строительства (более 50 тысяч изображений) для использования в системах навигации и наведения средств поражения, технология создания макетов органов человека для детального планирования медицинских операций...

Многие из достижений были представлены на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» и отмечены Президентом России.

Потери

Трагедия в Баренцевом море 1 июля - самая страшная катастрофа российского флота в уходящем году. 14 российских моряков погибли при пожаре на борту атомной глубоководной станции.

Причиной возгорания стало короткое замыкание в аккумуляторном отсеке. Как заявили в Минобороны, «благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован».

Трагедия в Баренцевом море 1 июля - самая страшная катастрофа российского флота в уходящем годуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Все погибшие были офицерами. Среди них - семь капитанов первого ранга и двое Героев России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718819" frameborder="0"></iframe> Родственникам вручили посмертные награды подводников, погибших в Баренцевом море.

8 августа нештатная ситуация возникла в ходе испытаний новой техники, проходивших в районе ракетного полигона ВМФ России «Ненокса» в архангельской области. По сообщению Министерства обороны РФ, причиной инцидента явился взрыв жидкостного ракетного двигателя. Погибли семь человек - пять ученых Росатома и двое военнослужащих.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Российские стратегические ракетоносцы совершили в 2019 году 48 вылетов для военного присутствия в стратегически важных районах.

Более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе самолеты Ил-76МД-90А, Су-35С, Су-30СМ и Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-26Т, Ми-35М и Ми-8АМТШ поставлены в Воздушно-космические силы.

Кораблями ВМФ России в 2019 году выполнено 111 походовФото: REUTERS

Более 9 тыс. парашютных систем специального назначения "Арбалет-2", а также свыше 400 единиц авто- и бронетехники поступили в Воздушно-десантные войска.

Кораблями ВМФ России выполнено 111 походов в Арктическую зону, Центральную и Северную Атлантику, бассейн Карибского моря, а также в пиратоопасные районы Аденского залива… Российские корабли также принимали активное участие в совместных учениях в Юго-Восточной Азии и Индийском океане.