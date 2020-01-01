2020-01-01T20:10:07+03:00
Общество

Православные отметили 1 января боксом и молебном

И предлагают объявить 2020-й Годом трезвости
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
Поделиться:
Православные отметили 1 января боксом и молебном. Фото: предоставлено движением «Сорок Сороков»Православные отметили 1 января боксом и молебном. Фото: предоставлено движением «Сорок Сороков»
Изменить размер текста:

Не все 1 января продолжают начатый 31 декабря процесс. Так, православные активисты организовали для всех желающих спортивные тренировки: бокс и пробежку под присмотром известных спортсменов. За боксеров отвечал, например, бывший главный тренер сборной России и тренер Олимпийского чемпиона в Рио-де-Жанейро Евгения Тищенко Олег Меньшиков. Тренировка прошла в московской школе бокса «Торпедо», воспитавшей множество чемпионов.

Спортивный праздник «Муромская дорожка» в пику застолью уже несколько лет организует движение «Сорок Сороков» при поддержке Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта. 1 января православные отмечают день памяти святого Ильи Муромца, отсюда и название их акции, в которую помимо тренировок обязательно включают и молебен этому святому. В этом году в ней приняли участие более 60 городов России, стран СНГ и Восточной Европы.

Фото: предоставлено движением «Сорок Сороков»

Фото: предоставлено движением «Сорок Сороков»

- Мы, как активные граждане и православные христиане, хотим сломать традицию, что новогодние каникулы в нашем обществе воспринимаются, как дни с возрастанием преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. По статистике 84% правонарушений в быту совершаются в результате алкоголизма и наркомании. А мы считаем, что русский значит трезвый! И предлагаем всем разделить с нами этот тезис. Тем более для православных, которых большинство в нашей стране. 1 января - это еще день Рождественского поста, когда пить алкоголь запрещено. Мы предлагаем объявить для православных 2020-й годом трезвости! - заявил «КП» координатор движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Депутат Госдумы Наталья Поклонская: Хватит кричать, что в Киеве клоуны, а мы на их фоне красавцы
Об итогах года и прогнозе на 2020-й мы поговорили, пожалуй, с самым бесстрашным и симпатичным политиком России - экс-прокурором Крыма, депутатом Госдумы Натальей Поклонской
Новости 24
Посольство США в Багдаде прекратило работу из-за беспорядков
Во французском Страсбурге новогодними фейерверками подожгли более 200 машин
Путин утвердил в штате службы судебных приставов 20 генеральских должностей
Вместо новогоднего обращения Ким Чен Ын выступил с обещанием реализовать ядерную программу
«Забыл, что не президент»: В Сети обсуждают новогоднее поздравление Порошенко
Новый глава ВАДА Банька поможет «чистым» спортсменам
Синоптики объявили «желтый уровень» погодной опасности в Москве
Россиянин выиграл миллиард в Новый год
Нерешительный грабитель пытался обчистить банк в новый год, но получил отказ кассира и ушел
С 1 января на очередные полгода увеличивается пенсионный возраст
Для украинцев начали действовать новые цены на газ
В Латвии больше не будут предоставлять статус «неграждан» детям русскоязычного населения
Лыжник Александр Большунов выиграл гонку преследования «Тур де Ски»
С нового года пособия на детей будут платить до трех лет