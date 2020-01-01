Православные отметили 1 января боксом и молебном

Не все 1 января продолжают начатый 31 декабря процесс. Так, православные активисты организовали для всех желающих спортивные тренировки: бокс и пробежку под присмотром известных спортсменов. За боксеров отвечал, например, бывший главный тренер сборной России и тренер Олимпийского чемпиона в Рио-де-Жанейро Евгения Тищенко Олег Меньшиков. Тренировка прошла в московской школе бокса «Торпедо», воспитавшей множество чемпионов.

Спортивный праздник «Муромская дорожка» в пику застолью уже несколько лет организует движение «Сорок Сороков» при поддержке Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта. 1 января православные отмечают день памяти святого Ильи Муромца, отсюда и название их акции, в которую помимо тренировок обязательно включают и молебен этому святому. В этом году в ней приняли участие более 60 городов России, стран СНГ и Восточной Европы.

Фото: предоставлено движением «Сорок Сороков»

- Мы, как активные граждане и православные христиане, хотим сломать традицию, что новогодние каникулы в нашем обществе воспринимаются, как дни с возрастанием преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. По статистике 84% правонарушений в быту совершаются в результате алкоголизма и наркомании. А мы считаем, что русский значит трезвый! И предлагаем всем разделить с нами этот тезис. Тем более для православных, которых большинство в нашей стране. 1 января - это еще день Рождественского поста, когда пить алкоголь запрещено. Мы предлагаем объявить для православных 2020-й годом трезвости! - заявил «КП» координатор движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин.