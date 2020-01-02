Жених Ольги Бузовой пострадал в Куршевеле

Тревожные вести приходят из Франции. Перед Новым годом Ольга Бузова улетела с женихом Давидом Манукяном в Куршевель. Певица и блогер решили провести каникулы вдали от суеты. Однако отдых пары омрачил неприятный инцидент.

Ольга Бузова заставила своих поклонников понервничать. Она сообщила о том, что ее жених Давид Манукян пострадал на горнолыжном курорте. Молодой человек повредил левую руку, когда катался на лыжах.

"Ты специально, скажи, чтобы меня на руках не носить? Ты просто устал на лыжах кататься, да? Захотел поваляться?", - засыпала звезда вопросами своего молодого человека.

Давид заверил любимую, что постарается как можно скорее поправиться. "Новый год я решил встретить с травмой. Ребят, следите за своим здоровьем и будьте аккуратнее", - обратился блогер к подписчикам.

dava.prank Любить и быть любимым - это кайф

К слову, ради совместного отпуска с избранником Ольга Бузова отказалась от новогодних корпоративов. Из-за этого артистка потеряла несколько миллионов рублей, которые могла бы заработать. Но она ничуть не переживает по этому поводу. Ведь теперь вокалистка обрела то, чего так долго желала.

В новогоднюю ночь Бузова трогательно призналась Манукяну в любви, поблагодарив уходящий год за то, что они встретились. "Мы. Я точно знаю, что я сегодня не буду загадывать в новогоднюю ночь… Ведь ты рядом. Спасибо 2019 году за тебя. Забираю тебя с собой в Новый год. Мой", - написала Ольга под совместным фото с Давидом.

Напомним, певице давно приписывали роман с Давидом Манукяном. И вот за несколько дней до Нового года стало ясно, что вокалистку и блогера связывает не просто дружба. Бузова сообщила, что состоит в отношениях с Давидом. Они съехались и живут вместе. "Я никому об этом не говорила, потому что, возможно, счастье действительно любит тишину... Я так счастлива. До дрожи просто", - делилась артистка со слезами на глазах.