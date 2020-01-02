Русский лыжник Большунов 31 декабря звал выпить водки побежденного им норвежца, а тот отказался

На стыке 2019 и 2020 годов в Европе проходит знаменитая лыжная многодневка - "Тур де Ски". Спортсмены бегут сразу несколько гонок за короткий период времени в разных странах Старого Света. После четырех этапов в лидерах - наши Александр Большунов и Сергей Устюгов. Именитый норвежец Йоханнес Клэбо пока что находится на третьем месте в общем зачете, отставая от наших парней.

И вот во время гонки произошел необычный случай. 31 декабря исполнилось 23 года лидирующему в общем зачете россиянину Большунову и он решил, видимо, ободрить своего соперника. Клэбо, проиграв стартовые этапы гонки нашим, стал в интервью говорить о том, что может сняться с "Тура". И тогда Большунов после финиша одного из этапов сказал:

- Пусть приходит в наш отель к семи часам вечера. Попробует торт, испеченный к моему дню рождения и водку, приготовленную моим отцом, - приводит слова Александра TV2.

Но через некоторое время выяснилось - в отеле на вечеринке русских лыжников норвежец не появился.

Большунов в интервью Expressen даже пошутил:

- Пришёл ли он? Нет. Я очень разочаровался в нём. Я три часа плакал, старался затянуть его в наш отель.

Клэбо после того как проиграл гонку на этапе в Тоблахе заявил, что у него уже нет шансов на победу в общем зачете "Тура". Русские, мол, слишком сильны сейчас.

И вскоре же норвежец заявил:

- Когда у Большунова всё хорошо, он очень счастлив и разбрасывается приглашениями направо и налево.

3 января в итальянском Валь-ди-Фьемме пройдет пятый этап "Тур де Ски". И у мужчин - гонка на 15 километров с общего старта. Она начнется в 17:15 по московскому времени.