2020-01-02T13:19:06+03:00
Спорт

Русский лыжник Большунов 31 декабря звал выпить водки побежденного им норвежца, а тот отказался

Йоханнес Клэбо необычно отреагировал на приглашение одного из лидеров нашей сборной
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Александр Большунов ведет уверенную борьбу за победу на "Тур де Ски".Александр Большунов ведет уверенную борьбу за победу на "Тур де Ски".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

На стыке 2019 и 2020 годов в Европе проходит знаменитая лыжная многодневка - "Тур де Ски". Спортсмены бегут сразу несколько гонок за короткий период времени в разных странах Старого Света. После четырех этапов в лидерах - наши Александр Большунов и Сергей Устюгов. Именитый норвежец Йоханнес Клэбо пока что находится на третьем месте в общем зачете, отставая от наших парней.

И вот во время гонки произошел необычный случай. 31 декабря исполнилось 23 года лидирующему в общем зачете россиянину Большунову и он решил, видимо, ободрить своего соперника. Клэбо, проиграв стартовые этапы гонки нашим, стал в интервью говорить о том, что может сняться с "Тура". И тогда Большунов после финиша одного из этапов сказал:

- Пусть приходит в наш отель к семи часам вечера. Попробует торт, испеченный к моему дню рождения и водку, приготовленную моим отцом, - приводит слова Александра TV2.

Но через некоторое время выяснилось - в отеле на вечеринке русских лыжников норвежец не появился.

Большунов в интервью Expressen даже пошутил:

- Пришёл ли он? Нет. Я очень разочаровался в нём. Я три часа плакал, старался затянуть его в наш отель.

Клэбо после того как проиграл гонку на этапе в Тоблахе заявил, что у него уже нет шансов на победу в общем зачете "Тура". Русские, мол, слишком сильны сейчас.

И вскоре же норвежец заявил:

- Когда у Большунова всё хорошо, он очень счастлив и разбрасывается приглашениями направо и налево.

3 января в итальянском Валь-ди-Фьемме пройдет пятый этап "Тур де Ски". И у мужчин - гонка на 15 километров с общего старта. Она начнется в 17:15 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Швейцария - Россия 2 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею
Хоккей, матч Швейцария - Россия 2 января 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 2 января 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею
Россия - Германия 31 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча молодежного чемпионата мира по хоккею
Хоккей, матч Россия - Германия 31 декабря. Прямая онлайн-трансляция состоится 31 декабря 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч молодежного чемпионата мира по хоккею [видео]
Артур Дмитриев о Медведевой и Туктамышевой: «Когда ты уже выиграл и остался в спорте – это очень тяжело»
Двукратный олимпийский чемпион, первый фигурист-мужчина, выигравший Олимпийские игры с двумя разными партнёршами, рассказал «Комсомолке» о себе и чемпионате [эксклюзив kp.ru]
Бой Федор Емельяненко - Куинтон Джексон 29 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция боя турнира Bellator 237
Смешанные единобороства. Бой в рамках шоу Bellator RIZN турнира Bellator 237, Федор Емельяненко - Куинтон Рампейдж Джексон 29 декабря 2019. Прямая онлайн-трансляция боя состоится 29 декабря 2019 года
США - Россия 29 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча молодежного чемпионата мира по хоккею
Хоккей, матч США - Россия 29 декабря. Прямая онлайн-трансляция состоится 29 декабря 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч молодежного чемпионата мира по хоккею [видео]
Новости 24
Заправки и салоны связи начнут принимать оплату по QR-коду
В Москве в очередной раз подорожал патент для трудовых мигрантов
ГИБДД может исключить из практического экзамена на права штрафные баллы
Врачи не рекомендуют доедать новогодние салаты спустя сутки после приготовления
После побега экс-главы Nissan Карлоса Гона в Турции арестовали несколько человек
Трамп призвал Меркель и Макрона выделять деньги Украине
«Комическая ситуация»: Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского
ИГИЛ* взяло на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе
Вступили в силу поправки в ПДД о документах, предъявляемых при проверках на дорогах
Вассерман назвал особенность новогоднего обращения Путина
Актрису из "Первого мстителя" арестовали по подозрению в убийстве матери
В Индии несколько человек оказались под завалами обрушившегося завода
Трамп отреагировал на новости о игре в гольф во время нападения на посольство США в Ираке
Экстренная посадка вертолета в Тайване: погибли по меньшей мере шесть человек
Роспотребнадзор изъял из оборота почти 900 тысяч запрещенных аналогов снюса