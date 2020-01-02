Нидерланды официально избавились от Голландии

Нидерланды начали 2020-й год с чистого листа. С 1 января при обозначении страны власти будут использовать только название «Нидерланды». А название «Голландия» канет в лету.

Такое пренебрежительное отношение ко второму названию связано с дурными ассоциациями, которые возникают у иностранцев - районом Красных фонарей в Амстердаме, где в уюте и ласке может скоротать вечерок случайный прохожий, и легализацией легких наркотиков.

- С 1 января 2020 года компании, посольства, министерства и университеты будут использовать только официальное название нашей страны Нидерланды. В течение четверти века туристические агентства представляли себя за границей как Голландия, - говорится в сообщении.

Таким образом, власти королевства хотят провести ребрендинг страны и улучшить ее имидж в мире. Правда, этот процесс будет длительный и затратный. Поскольку название «Голландия» напрямую ассоциируется еще и с футбольной сборной страны и туристическим сектором.

- Мы хотим представить Нидерланды как открытую, изобретательную и инклюзивную страну, - заявили в МИД королевства.

Впервые презентация нового имиджа Нидерландов состоится на песенном конкурсе «Евровидение», который пройдет в голландском Роттердаме. Затем под «Нидерландами» выступит сборная спортсменов на Олимпийских играх в Токио и Чемпионате Европы по футболу.