2020-01-02T14:37:03+03:00
Звезды

Кривые ноги Шэрон Стоун выправляли аппаратом Илизарова?

Наш корреспондент заподозрил, что у звезды настоящие ножки как на конкурсе бомбежки
Сергей СЕЛЕДКИН
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Не так давно 61-летняя Шэрон повторила культовую сцену на церемонии вручения премии «Человек года» GQНе так давно 61-летняя Шэрон повторила культовую сцену на церемонии вручения премии «Человек года» GQФото: EAST NEWS
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Даже не знаю, к какому разделу отнести это наблюдение: новогодние радости или разочарования. Я тоже смотрел в детстве "основную сцену из Основного инстинкта", там, где Шэрон Стоун без исподнего машет ногами, как эротичный вентилятор. Но, оказалось, что совершенство несовершенно. Прекрасные ноги Шэрон - не природные, а искусственные, а настоящие ее ножки - как на конкурсе бомбежки. Не так давно 61-летняя Шэрон повторила культовую сцену на церемонии вручения премии «Человек года» GQ в Берлине. И тогда-то я заметил неладное.Даже не так. Я посмотрел фотки из британского Mirror и мое внимание привлекли два симметричных шрама на коленках у Шэрон.

Казалось бы, ну шрамы себе и шрамы, ничего особенного. А вот фигушки вашей Дунюшке. Одна моя подруга имела точно такие же шрамы. И оставлены они были не в результате падения или неудачного сидения на стуле, а после операции по выравниванию ног... сделанной при помощи аппаратов Илизарова.

Я большую часть жизни прожил поблизости от Кургана и что такое "аппарат Илизарова" знаю не понаслышке. Два кольца, стержни, идущие параллельно кости и спицы, прошивающие кость крестообразно, насквозь, от одного кольца к другому. Говорят, доктор Илизаров придумал свое ноу хау, когда увидел хомут, который крепится на шее лошади.

В общем, я заподозрил, что шрамы на ногах прекрасной Шэрон оставил именно метод чрезкостного остеосинтеза.

Прекрасные ноги Шэрон - не природные, а искусственные Фото: кадр из фильма

Прекрасные ноги Шэрон - не природные, а искусственныеФото: кадр из фильма

Нет, ноги она, наверное, не ломала, но где-то в девяностые-начало двухтысячных к помощи аппаратов Илизарова активно прибегали звезды, модели и другие гражданки, работающие телом. Их целью было - либо удлинить конечности, либо исправить их кривизну.

Говорят, боли от этой методы адские, подкручивать пятикилограммовый аппарат на ноге приходится самим при помощи гаечных ключей (правда, может, за звезд это делает кто еще), но других способов нет, если не считать закачку в ноги силикона, что не айс.

Кстати, доктор (очень известный и медийный), которому я показал снимки ног Шэрон, подтвердил, что шрамы очень похожи на то, что остается после использования аппаратов.

Шрамы на ногах прекрасной Шэрон оставил именно метод чрезкостного остеосинтеза Фото: EAST NEWS

Шрамы на ногах прекрасной Шэрон оставил именно метод чрезкостного остеосинтезаФото: EAST NEWS

- На фото видны три симметричных шрама, в верхней части ноги. Возможно, такие же шрамы есть и в нижней части, но их не видно на фотографиях. Единственно смущает, что они расположены слишком высоко на голени. Но следы очень похожи на те, что остаются после использования аппаратов, - сказал доктор.

Но можно ли поверить в то, что в оригинале у Шэрон Стоун ноги под девизом "тридцать лет в кавалерии"?

А черт его знает. Но, обратившись к старинным фотографиям Шэрон, обратил внимание, что в молодости она нигде не держит ноги прямо, а на последних фотографиях старается прикрывать коленки.

«Основной Инстинкт» Шерон Стоун сцена допроса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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