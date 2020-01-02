2020-01-02T17:06:30+03:00
Спорт

Россия победила 3:1 Швейцарию и первой вышла в полуфинал молодежного ЧМ по хоккею

Наша команда своего соперника узнает после всех четвертьфинальных игр турнира после полуночи [видео голов]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россия сыграла против Швейцарии в четвертьфинале МЧМ-2020.Россия сыграла против Швейцарии в четвертьфинале МЧМ-2020.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 2 января, во второй день 2020 года, хоккеисты молодежной сборной в чешском городе Тршинец провели четвертьфинальный матч чемпионата мира 2020 против команды Швейцарии. Наши выиграли два матча и два проиграли на групповом этапе турнира и поэтому "заработали" переезд на другую арену турнира из Остравы. Швейцарцы же были более опытны в плане игры в Тршинце - тут они провели весь групповой турнир.

Сборная Швейцарии играла в четвертьфинале МЧМ-2010 с Россией и тогда сенсационно победила наших 3:2 в овертайме. За ту сборную играли ставшие звездами Иван Телегин, Владимир Тарасенко, Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов.

Но все ж российская команда была номинальным фаворитом этого поединка - все последние встречи наши выиграли у швейцарцев. Но в последней игре группового этапа наши соперники уверенно победили команду Финляндии со счетом 5:2 и "вышли" на нас, а финны получили в соперники американцев. А россияне же и швейцарцы открывали программу четвертьфинального раунда молодежного чемпионата мира по хоккею 2020.

Стартовые 20 минут поединка не принесли заброшенных шайб. "Разведка" длилась весь первый период, команды ушли на перерыв при счете 0:0. Но прямо на первой же минуте второго периода поединка россияне открыли счет! После броска Денисенко с синей линии шайба отлетела от вратаря на пятачок сборной Швейцарии, и Дмитрий Воронков поразил ворота соперников - 1:0.

Швейцария - Россия 0:1. Дмитрий Воронков. МЧМ-2020. 02.01.2020.Видео шайбы Дмитрия Воронкова в ворота сборной Швейцарии на МЧМ 2020

Но шесть минут миновало и счет стал 1:1. После череды рикошетов Гаэтан Жобен оказался в одиночестве у ворот Аскарова и с двух бросков пробил нашего вратаря.

Прошло еще семь минут встречи - и вновь гол! Александр Хованов с передачи Денисенко выводит нас вперед на 34-й минуте поединка.

Швейцария - Россия 1:2. Александр Хованов. МЧМ-2020. 02.01.2020.Видео шайбы Александра Хованова в ворота сборной Швейцарии на МЧМ 2020

А на 38-й минуте Дмитрий Воронков оформляет дубль в этой встрече. Хованов катнул мягко шайбу Замуле, тот бросил по воротам, голкипер отбил. И Воронков подкараулил шайбу, сделав счет 3:1 в этой игре.

Швейцария - Россия 1:3. Дмитрий Воронков. МЧМ-2020. 02.01.2020.Видео шайбы Дмитрия Воронкова в ворота сборной Швейцарии на МЧМ 2020

В третьем периоде выяснение отношений продолжилось боевое. У нашей команды были шансы в четвертый раз поразить ворота соперников. Но в итоге поединок завершился со счетом 3:1. Сборная России выиграла у Швейцарии и прошла в полуфинал турнира.

Соперник нашей команды по полуфиналу определится, фактически, по итогам последнего четвертьфинала. Согласно правилам соревнований, сетки турнира не имеется. И после всех встреч будет составлен рейтинг четырех сборных, исходя из пяти показателей.

В расчет возьмут место в группе, количество очков на групповом этапе, разницу шайб, количество голов и "посев" перед стартом МЧМ-2020.

И вот в этом рейтинге первая команда сыграет против четвертой, а вторая - с третьей. Полуфинальные матчи пройдут в Чехии послезавтра - 4 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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