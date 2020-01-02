Как я праздновала Новый год вне дома

Одну мою подругу под Новый год бросил ее мэн. Она очень переживала и, чтобы почувствовать себя счастливее окружающих, сначала хотела отмечать Новый год на кладбище. Благо, на всех кладбищах Москвы установили праздничные елки с шарами и гирляндами.

Потом передумала, решила пойти на вечеринку, весь праздник постить фоточки в фб и назло своему мэну делать вид, будто ей ужасно весело.

И мы пошли на вечеринку в кинотеатр. Во-первых, необычно, во-вторых, многие кинотеатры в канун нового 2020 года замутили пати. Расклад такой: с десяти до двенадцати вечеринка. Все едят, пьют, играют в подвижные игры и плюются блестками. Потом все смотрят на большом экране выступление Президента, а потом - фильм. А на выходе снова горячие блюда.

Хорошо и необычно. Нарядились в блестящее. Заплатили за билет по 3500 рублей. На кассе мальчики с елками на голове выдали "кулек" - крафтовый пакет, в котором лежала афиша, шоколадка, банка с зефирками и банка боржоми.

В кинотеатре царил полумрак и в воздухе летала золотинка. Диваны были заняты уставшими женщинами, которые чилили в позе Олимпии Моне. Остальные выпимшие делали селфи на красной дорожке возле плаката с фильмом.

- Девочки, не сфотографируетесь со мной? - спросила одна тетя. Мы сфотографировались, после чего тетя немедленно запилила фоточку в Инстаграм и подписала: "Веселимся с подругами на премьере".

Поднялись на второй этаж. Там было тесно, кучно и очень женственно. В том смысле, что мужчины были представлены крайне скупо. Выделялся разве что молодящийся немолодой джентльмен в толстовке-сипухе, (на руке у джентльмена, вместе с линзами была приделана пухленькая, маленькая жена) да еще несколько высоких и прыщавых сычей, пришедших с мамами (мамы сидели за столиками), созерцали собравшихся женщин. А вот женщины были представлены широко и вариативно. Молодые, пожилые. Некоторые - в костюме Мирей Дарк с декольте до копчика. Были две дамы в наряде "Клуша из 90-х". Все представительницы прекрасного пола были одиноки и толпились в бесконечной очереди за закусками и за вином.

И мы тоже чуть было не примкнули к этой очереди одиноких женщин.

Сначала встали на еду, но ушли, потому что очередь не продвигались. Оккупировав столик с раздачей, везучие дамы, никого не стесняясь, накидывали еду прямо в сумочки.

- Куда полезла, ага, стояла она. Щас как двину - высерешь дубину, - доносилось праздничное из разных мест очереди.

Мы пошли к вину, поскольку там наблюдалось какое-то движение. Но оказалось, что счастливицы, поравнявшиеся с бокалами, тоже никуда не уходят. Они выпивают вино залпом и тут же берут следующий бокал. То, что мы приняли за движение очереди - было гармоническими колебаниями и покачиванием из стороны в сторону.

Без проблем на вечеринке можно взять только колу или боржоми.

- Да ну их, - решили мы, - что мы, не можем вина себе самостоятельно добыть, - и спустились на первый этаж, где всегда работало кафе.

Однако нас ждала неудача, поскольку в честь Нового года кафе было переоборудовано в вип-ложу и оттуда выходила критик Людмила В.

- С Новым годом, девочки, надо было за пять тысяч билеты брать, - сказал охранник, - тогда сидели бы в вип-ложе, как приличные.

- Дяденька, а у нас вина нет, а в очереди долго стоять, - пожаловались мы охраннику.

Добрый мужик почесал репу и сказал, что припрятал одну бутылочку. Хотел домой отнести, но ладно, так и быть.

Отвел куда-то вниз, выдал бутылку белого и взял шестьсот рублей.

На втором этаже хазбенд вечеринки отвлекал собравшихся от еды, задавая вопросы про кино.

А мы сели на ступеньках кинотеатра и принялись распивать бутылку, попутно радуясь тому, как ловко празднуем Новый год: заплатили два раза по 3500, плюс еще 600 рублей и нам никто не мешает.

Без двадцати двенадцать жующий народ погнали в зал. Туда же убежали официанты. Мы захихикали от счастья и радовались еще больше тому, что так ловко спрятались и нас никто не видит.

Кстати, смысл не ходить на фильм был огромный. Пока зрители смотрели фильму, официанты накрывали горячее. И мы, высунувшись из своего убежища, разжились едой без очереди. Давали блинчики с семгой и икрой, шашлычки из лосося, обычные шашлычки, шашлычки из грибов и из овощей. Все вкусное.

Потом двери распахнулись и вылетела недовольная и голодная публика с горящими глазами, разинутыми ртами и сумками наперевес. По их лицам мы поняли, что , пропустив фильм, ничего не потеряли.

- Тебе не кажется, что здесь, в целом, собрались какие-то не очень счастливые люди, - спросила я шепотом.

- Давно кажется, - ответила подруга. - Главное, чтобы здесь не было знакомых и нас не заприметили, а не то решат, что мы такие же.

В этот самый момент мы увидели одну нашу знакомую. Она стояла за столиком, одной рукой ела отвоеванный шашлык, второй делала селфи, а глазами шарила по сторонам, видимо, в надежде найти товарищей по неземному счастью.

И мы убежали праздновать остаток Нового года дома.