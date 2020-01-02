2020-01-02T21:15:38+03:00
В мире

Эксперты составили международный рейтинг авиакомпаний по пунктуальности

Наименьшее число задержек рейсов в 2019 году зафиксировано в аэропорту «Шереметьево»
Арина СУВОРОВА
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Эксперты составили международный рейтинг авиакомпаний по пунктуальностиЭксперты составили международный рейтинг авиакомпаний по пунктуальности
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Аналитическая компания Cirium каждый год составляет рейтинг самых успешных авиаперевозчиков и комфортных для путешественников аэропортов.

В 2019 году авиакомпанией, соблюдающей расписание тщательнее других, стал российский «Аэрофлот». 86,7% всех рейсов компании выполнялись в течение 2019 года вовремя. В рейтинге «Аэрофлот» опередил японского перевозчика All Nippon Airways и американскую Delta Airlines. Они расположились на втором и третьем месте, соответственно.

На четвертом месте оказалась бразильская компания Azul и еще один японский перевозчик - «Японские авиалинии».

Между тем, международный аэропорт «Шереметьево» был признан самой пунктуальной авиагаванью в мире. 95% всех рейсов, выполнявшихся из Москвы, вылетели в прошедшем году вовремя. На пятки «Шереметьево» наступают сразу четыре китайских аэропорта: аэропорт Гуанчжоу, Шанхая, Куньмин Чаншуй и Пекина.

Лучшими лоукостерами названы авиакомпании из Японии. Они заняли весь пьедестал почета.

Аналитическая компания Cirium отслеживает более 100 тысяч рейсов по всему миру. Это касается как крупных международных авиаперевозчиков, так и региональных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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