Стало известно точное время начала матча и соперник России в полуинале МЧМ-2020

На чемпионате мира по хоккею среди молодежных команд в Чехии завершились все четвертьфинальной стадии. Российская команда уверенно победила Швейцарию в первой игре раунда со счетом 3:1 и первой вышла в полуфинал турнира.

И только по завершению последней игры четвертьфинала стало ясно, с кем же сыграют наши в следующем поединке. В субботу, 4 января, команде Валерия Брагина предстоит выйти на полуфинал МЧМ-2020 против команды Швеции. На групповом этапе скандинавы заняли первое место, набрав 11 баллов.

Матч Россия-Швеция пройдет 4 января и начнется в 17:00 по московскому времени. Во второй встрече полуфинала за выход в финал поспорят Канада и Финляндия.

В четвертьфинале канадцы победили Словакию 6:1, Финляндия взяла верх над США 1:0. А Швеция в последней встрече дня победила Чехию 5:0.

В прошлом году МЧМ-2019 проходил в Канаде и тогда победа досталась команде Финляндии.