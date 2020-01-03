2020-01-03T02:30:19+03:00
Звезды

Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после операции по удалению имплантов

Телеведущая вместе с годовалой дочкой Машей пришла на шоу Евгения Плющенко
Ирина СУХАНОВА
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Лера Кудрявцева вместе с дочкой Машей пришла на ледовое шоу Евгения Плющенко. Фото: Инстаграм.Лера Кудрявцева вместе с дочкой Машей пришла на ледовое шоу Евгения Плющенко. Фото: Инстаграм.
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Накануне Нового года Лера Кудрявцева угодила в больницу: 48-летняя телеведущая перенесла срочную операцию по удалению грудных имплантов. Спустя 10 дней после хирургического вмешательства Лера смогла не только вернуться из больницы домой, чтобы отметить Новый год, но и начала выходить в свет. Телеведущая пришла посмотреть новое шоу Евгения Плющенко «Золушка». С собой на ледовый спектакль она взяла годовалую дочку Машу.

Маленькая Маша пока не слишком разбирается в хитросплетениях сюжета знаменитой сказки, а вот Лере спектакль очень понравился. Во время шоу она активно делилась в Инстаграме в Сториз видеороликами. А после спектакля сфотографировалась вместе с Евгением Плющенко на ледовой арене.

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Женя, Яна - Фантастически красивое Шоу Золушка Вы Большие молодцы ! Горжусь вами Браво #плющенко#рудковская @plushenkoofficial @rudkovskayaofficial
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- Женя, Яна - фантастически красивое шоу «Золушка». Вы большие молодцы! Горжусь вами, - обратилась она в соцсети к фигуристу и его жене, продюсеру шоу Яне Рудковской.

Поклонники на страничке телеведущей желают Лере здоровья и спрашивают, как она себя чувствует.

- Прихожу в себя понемногу, - ответила в комментариях Кудрявцева.

Лера чувствует себя лучше настолько, что уже начала выходить в свет. Фото: Инстаграм.

Лера чувствует себя лучше настолько, что уже начала выходить в свет. Фото: Инстаграм.

Фолловеры пришли в восторг от дочки звезды экрана: маленькая Маша со своими огромными голубыми глазами в забавной белой шапочке похожа на настоящую Снегурочку. Видимо, Лере стало лучше настолько, что после шоу она отправилась с дочкой на прогулку. В Сториз телеведущая поделилась несколькими роликами со своей дочуркой, снятыми на улице. «Какая сладкая девочка», «Очень похожа на маму», «Маленькая принцесса», - пишут подписчики Кудрявцевой в комментариях. Поклонники желают Лере больше не возвращаться в больницу и спокойно провести праздники вместе с дочуркой и мужем, 32-летним хоккеистом Игорем Макаровым.

Дочка телеведущей Маша покорила Инстаграм.

Дочка телеведущей Маша покорила Инстаграм.

На операционный стол Лера попала после того, как у нее прорвался левый грудной имплант, и силикон распространился по всему телу.

- Порван имплант, силикон уже выливался минимум пять-шесть лет. Просто выливался и начал входить во все лимфоузлы, ткани, складки. Понимаете, этим пропитался вообще весь организм, - рассказала Лера журналистам. - И вот эта каша залезла у меня подмышку, в плечо, во все ткани. Мне помимо того, что удаляли имплант, еще этот силикон просто оттуда выcкребали.

Лера Кудрявцева с годовалой дочкой Машей на шоу Евгения Плющенко.

По словам Леры, вставить в грудь импланты она решила после рождения первого ребенка. Телеведущая кормила сына грудью, и бюст слегка потерял форму. Теперь Кудрявцева горько раскаивается в том, что когда-то решилась на пластику, и предостерегает всех женщин сто раз подумать, прежде чем делать операцию по увеличению или коррекции формы груди.

Дочь Леры Кудрявцевой Маша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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