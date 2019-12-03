В бикини и без макияжа: Ирина Шейк показала, как она выглядит, когда снимается не для обложек

Ирина Шейк недаром считается одной из самых красивых женщин планеты: даже без макияжа и с мокрыми волосами она выглядит просто потрясающе. 32-летняя супермодель проводит новогодние каникулы в Коста-Рике. Первый день нового года она встретила на пляже, в бикини и не накрашенной. В Инстаграме Ирина поделилась фотографией, сделанной во время отдыха. Русская красавица показала, как она выглядит, когда снимается не для обложек журналов, а для домашнего архива.

- Первый день, - лаконично подписала Ирина фото, на котором она лежит на фоне океана, подставив спину солнышку.

«С нетерпением жду дня второго», «Вот она, натуральная красота», «Невероятная красотка», - пишут поклонники в комментариях.

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В Коста-Рику Ирина приехала на свадьбу подруги. Торжество проходило прямо на пляже, на берегу океана. Шейк и ее друзья остановились в роскошном отеле «Four Seasons Resort», номер в котором стоит от 100 тысяч рублей в день. Впрочем, Ирина легко может позволить себе эти траты, ведь она – миллионерша и одна из самых востребованных моделей в мире.

На острове Шейк отдыхает в компании своих коллег по подиуму, включая мужчин-манекенщиков. Новый год Ирина встретила на яхте в бикини: вместе с друзьями россиянка откупорила бутылку шампанского и подняла бокальчик в честь наступившего 2020-го. В комментариях поклонники желают Ирине в новом году наконец-то найти настоящую любовь и счастье.

Супермодель загорает на пляже и гуляет по джунглям. Фото: Инстаграм.

Пока Ирина проводит время в компании друзей, ее двухлетняя дочка Лея остается с отцом – голливудским актером Брэдли Купером. После расставания с бойфрендом Шейк переехала из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, где у нее есть квартира. Поговаривают, что Купер поначалу был против ее переезда, ведь так он будет реже видеться с дочкой. Но потом актер смирился и позволил экс-возлюбленной увести Лею в другой город. Наследница супермодели и голливудского актера проводит одинаковое количество времени и с мамой, и с отцом. Когда Ирина занята на съемках и светских мероприятиях, девочку опекает Брэдли.

Напомним, Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались весной 2019 года после того, как во время вручения премии "Оскар" актер слишком откровенно флиртовал со своей партнершей по съемкам в картине "Звезда родилась" леди Гагой. И хотя певица на всех телеканалах страны уверяла, что между нею и Купером только дружба, Ирина собрала чемоданы и съехала из особняка актера.