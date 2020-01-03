Арас Агаларов:Пенсии и зарплаты должны быть выше. Если не будут покупать товары - какой смысл выпускать их больше?

- Арас Искендерович, ровно год назад мы с вами говорили о прогнозах на 2019-й.И, в принципе, ваше пожелание - чтобы курс доллара стабилизировался, чтобы рубль укрепился - оно же сбылось...

- Да.

- Вот сейчас какие у вас виды - на новый год, на 2020-й? Что будет с долларом, с рублём, с евро?

- В принципе, я думаю, такая же стабильность, которая была в 2019-м - сохранится и в 20-м.

Единственное, где у нас сегодня перекос... Это - налоговая нагрузка, она невыполнима для экономики. То есть - нагрузка эта очень высокая.

- Если можно - подробнее и понятнее - для простых людей.

- У нас налоговая инспекция сегодня очень хорошо начала справляться с обязанностями и практически все законы выполняются, все налоги, которые, в общем-то, востребованы в стране, они собираются. Механизм, который удалось отладить, смог это обеспечить.

- Так...

- И все это привело к тому, что - строгость российских законов, которая раньше, скажем так, компенсировалась (то есть - уменьшалась, снижалась. - А.Г) необязательностью их выполнения, сегодня зашкаливает, она просто необоснованна.

То есть, налоги очень высокие. Очень... И не остаётся денег ни на какое развитие.

Поэтому - здесь должно быть двустороннее движение к решению этой назревшей проблемы. С одной стороны - администрирование должно так же усиливаться, как это было в прошлые годы, а с другой - налоговая нагрузка постепенно должна снижаться. Тогда мы подойдём к какой-то цифре, когда дальнейшее снижение налогов не будет приводить к увеличению поступления в бюджет.

Но, я предполагаю, что это может быть в 21-м - 22-м годах.

Потому что, если мы каждый год будем на 1 процент снижать налоги, то поступления в бюджет все равно будут расти...

- Это так, да.

- А налоговая служба их собирает достаточно успешно.

- Это я понял. Но вернёмся все же к рублю и доллару... Значит, будем надеяться, что с долларом, как вы и прогнозировали, будет все в порядке - его курс останется стабильным. Плюс - стабильный рубль, стабильное евро - в этом году все сохранится. Да?

- Мне кажется, что - да.

- Какой курс доллара будет? И будет ли он плавать?

- Плавать не будет, курс будет такой же.

- То есть - рубль останется твёрдым.

- Да. В районе 60.

- В районе 60 рублей за доллар.

- Да. Ну, может, конечно - если правительство у нас не решит для себя, из каких-то соображений, девальвировать национальную валюту - то есть, если не ослабит её. Ну, если оно само не решит. А так - объективных причин - для того, чтобы ослаб рубль - нет.

- Понятно... Ну, я не знаю, вы в курсе - нет? Сегодня ваше интервью цитируют - журналу "Форбс».

- Да. Знаю. Да.

- Вот... И здесь пишут:

Арас Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий рост экономики в России становится невозможным. И - прямая цитата: "Средняя пенсия в стране сегодня в районе 200 долларов (около 13 тысяч рублей. - Ред.), у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая". И, по словам Агаларова, без увеличения доходов населения невозможно нарастить производство, потому что выпущенные товары и услуги некому будет продать. Вот как-то немножко непривычно из уст миллиардера - бизнесмена, предпринимателя - такое слышать. Как бы вы это объяснили? - Ну, дело в том, что - понимаете - все товары и услуги, которые производятся и предоставляются в стране, они должны быть кем-то куплены. Но, если денег на эту покупку не хватает, дальнейшее наращивание производства бессмысленно просто. Эта аксиома абсолютно понятна. Есть же понятие совокупного спроса... Денег, которые мы в виде заработной платы получаем внутри страны, недостаточно для того, чтобы оплатить все товары и услуги, которые здесь производятся. Поэтому без наращивания фонда заработной платы дальнейшее увеличение производства ... невозможно.

- Ну, и, как вы думаете - будет это увеличение зарплаты? Должно быть?

- Я думаю, что будет. Должно быть. Должно быть.

- Скажите, пожалуйста, а в ваших подразделениях с этим как? В новом году... Вы будете повышать?

- Мы ждём общей тенденции. Мы не можем, в отрыве от страны, сами в рамках одной организации повышать заработную плату. Потому что наша зарплата зависит от нашей выручки, а наша выручка - от заработной платы всей страны. Это взаимосвязанные вещи.

- Ну, и обычно мы с вами советуем нашим гражданам - в какой валюте хранить свои средства - в рублях, долларах, евро? На что тратить?

- Сегодня понятно, что - в рублях. Потому что рубль укрепляется, это достаточно твёрдая валюта.

А на что тратить? Ну, на что хватает. У каждого - как бы свои возможности, поэтому и тратить надо - в меру этих возможностей.

- Он будет стабильным, этот год?

- Экономика любой страны, в том числе и Российской Федерации, достаточно инерционна. Поэтому те решения, которые мы - когда я говорю мы, я имею ввиду правительство страны - примем в этом году - не факт, что они сработают в 2020-м. Могут они заработать в следующем, или через год. Но - чем раньше эти решения будут приняты, тем лучше.

- Это касается, в том числе, и того, о чем мы...

- Пенсий и заработной платы.

- И - налоговой политики.

- Налоговой политики.

- Понятно. Спасибо огромное. Удачи вам и вашему коллективу.

- Спасибо. До свидания.