Швеция - Россия 4 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала молодежного чемпионата мира по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею после "волнообразного" группового этапа чемпионата мира по хоккею 2020 сыграет полуфинальный поединок в Чехии. В Остраве наши сразятся со Швецией, которая легко прошла групповой этап турнира и разгромила Чехию 5:0. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Швеция - Россия 4 января 2020.

Статистика личных встреч Швеция - Россия 4 января 2020

31 декабря 2017 года наши проиграли на МЧМ-2018 команде Швеции 3:4 по буллитам. А до этого 5 января 2017 года россияне победили 2:1 в овертайме в матче за 3-е место МЧМ-2017 шведов. 29 декабря 2014 года россияне проиграли 2:3 шведам на групповом этапе МЧМ-2015. А потом 4 января 2015 года выиграли в полуфинале МЧМ-2015 у скандинавов 4:1. То есть - у нас чередуются победы и поражения в поединках с командой Швеции.

Прогнозы букмекеров на матч Швеция - Россия 4 января 2020

Сложно дать кому-то предпочтение в полуфинальном поединке турнира.

Прогноз на матч Швеция - Россия 4 января 2020

Швеция уверенно прошла групповой турнир МЧМ-2020, а наши же - вышли на пик формы к плей-офф турнира. Россия выиграет эту игру.

Составы команд на матч Швеция - Россия 4 января 2020

Составы команд будут известны примерно за час-полтора до старта поединка в Чехии.

Время начала матча Швеция - Россия 4 января 2020

Матч Швеция - Россия 4 января 2020 года в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Швеция - Россия 4 января 2020

Прямую видеотрансляцию матча Швеция - Россия можно посмотреть 4 января 2020 года и начнется в 17:00 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Швеция - Россия 4 января 2020

Трансляция матча Швеция - Россия 4 января 2020 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 17:00 по московскому времени.