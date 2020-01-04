2020-01-03T16:17:46+03:00
Спорт

Швеция - Россия 4 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала молодежного чемпионата мира по хоккею

Хоккей, матч Швеция - Россия 4 января 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 4 января 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч полуфинала молодежного чемпионата мира по хоккею
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Молодежная сборная России по хоккею сыграет в поединке за выход в финал молодежного чемпионата мира.Молодежная сборная России по хоккею сыграет в поединке за выход в финал молодежного чемпионата мира.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Молодежная сборная России по хоккею после "волнообразного" группового этапа чемпионата мира по хоккею 2020 сыграет полуфинальный поединок в Чехии. В Остраве наши сразятся со Швецией, которая легко прошла групповой этап турнира и разгромила Чехию 5:0. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Швеция - Россия 4 января 2020.

Статистика личных встреч Швеция - Россия 4 января 2020

31 декабря 2017 года наши проиграли на МЧМ-2018 команде Швеции 3:4 по буллитам. А до этого 5 января 2017 года россияне победили 2:1 в овертайме в матче за 3-е место МЧМ-2017 шведов. 29 декабря 2014 года россияне проиграли 2:3 шведам на групповом этапе МЧМ-2015. А потом 4 января 2015 года выиграли в полуфинале МЧМ-2015 у скандинавов 4:1. То есть - у нас чередуются победы и поражения в поединках с командой Швеции.

Прогнозы букмекеров на матч Швеция - Россия 4 января 2020

Сложно дать кому-то предпочтение в полуфинальном поединке турнира.

Прогноз на матч Швеция - Россия 4 января 2020

Швеция уверенно прошла групповой турнир МЧМ-2020, а наши же - вышли на пик формы к плей-офф турнира. Россия выиграет эту игру.

Составы команд на матч Швеция - Россия 4 января 2020

Составы команд будут известны примерно за час-полтора до старта поединка в Чехии.

Время начала матча Швеция - Россия 4 января 2020

Матч Швеция - Россия 4 января 2020 года в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Швеция - Россия 4 января 2020

Прямую видеотрансляцию матча Швеция - Россия можно посмотреть 4 января 2020 года и начнется в 17:00 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Швеция - Россия 4 января 2020

Трансляция матча Швеция - Россия 4 января 2020 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 17:00 по московскому времени.

Швеция - Россия 4 января 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Швейцария - Россия 2 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею
Хоккей, матч Швейцария - Россия 2 января 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 2 января 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею [видео]
Россия - Германия 31 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча молодежного чемпионата мира по хоккею
Хоккей, матч Россия - Германия 31 декабря. Прямая онлайн-трансляция состоится 31 декабря 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч молодежного чемпионата мира по хоккею [видео]
Артур Дмитриев о Медведевой и Туктамышевой: «Когда ты уже выиграл и остался в спорте – это очень тяжело»
Двукратный олимпийский чемпион, первый фигурист-мужчина, выигравший Олимпийские игры с двумя разными партнёршами, рассказал «Комсомолке» о себе и чемпионате [эксклюзив kp.ru]
Бой Федор Емельяненко - Куинтон Джексон 29 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция боя турнира Bellator 237
Смешанные единобороства. Бой в рамках шоу Bellator RIZN турнира Bellator 237, Федор Емельяненко - Куинтон Рампейдж Джексон 29 декабря 2019. Прямая онлайн-трансляция боя состоится 29 декабря 2019 года
США - Россия 29 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча молодежного чемпионата мира по хоккею
Хоккей, матч США - Россия 29 декабря. Прямая онлайн-трансляция состоится 29 декабря 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч молодежного чемпионата мира по хоккею [видео]
Новости 24
Два российских акробата упали с 10-метровой высоты, выступая в Амстердаме
Рианна снялась в откровенной фотосессии, рекламируя свой бренд нижнего белья
В США заявили об отсутствии заслуживающих опасения угроз после убийства Сулеймани
Кравчук рассказал Савченко о трёх Украинах с «разной ментальностью»
«Жизнь не вечна»: Усманов назвал своих возможных наследников
Пентагон отправит на Ближний Восток еще три тысячи американских военных
Помпео обсудил с Лавровым убийство генерала Сулеймани
Федору Добронравову разрешили въезд на Украину
Зеленский раскрыл свои доходы
Устюгов взял серебро в масс-старте классическим стилем на «Тур де Ски»
«Ленинград» воссоединится ради выступления на фестивале в Калифорнии
В Минкультуры рассказали о кассовых сборах российского кино в 2019 году
Рассекречены документы о Нобелевской премии Солженицына
Сотни россиян застряли в очередях на границе Белоруссии с Литвой и Польшей
Росстандарт опубликовал список автозаправок с некачественным топливом
Путин и Макрон высказали обеспокоенность из-за убийства Сулеймани
Трамп обвинил Сулеймани в смерти «тысячи американцев»
В пригороде Парижа мужчина с ножом ранил троих прохожих
В Белоруссии назвали цену российского газа в январе-феврале
Минобороны России об убийстве Сулеймани: недальновидный шаг со стороны США
Россиян ждет аномальная погода в январе
В Минобороны рассказали о наиболее масштабных учениях РВСН в 2020 году
Ученый рассказал о формуле, которая поможет избавиться от жира на животе