2020-01-03T16:52:28+03:00
Общество

«Барин поедет до Петербурга!»: Как мы с Жириновским на тройке катались

Вождь ЛДПР решил размяться на свежем воздухе
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Раньше здесь гарцевал сам Буденный, а сейчас вот ЖириновскийРаньше здесь гарцевал сам Буденный, а сейчас вот ЖириновскийФото: Елена ЧИНКОВА
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- Жаль, снег растаял, да и кони из-за праздников три дня стояли, немного бесятся теперь, - сетовали 3 января сотрудники Московского конного завода №1 в Одинцовском районе Подмосковья.

Раньше здесь гарцевал сам Буденный, а сейчас вот Жириновский. Воюющий с затяжными зимними каникулами и всеми сопутствующими оливье ВВЖ решил погулять на свежем воздухе, да как!

- Где моя бричка? Барин поедет до Петербурга! - громогласно объявил вождь ЛДПР, усаживаясь в тройку. И любезно разрешив присоседиться в ней и мне.

Воюющий с затяжными зимними каникулами и всеми сопутствующими оливье ВВЖ решил погулять на свежем воздухе Фото: Елена ЧИНКОВА

Воюющий с затяжными зимними каникулами и всеми сопутствующими оливье ВВЖ решил погулять на свежем воздухеФото: Елена ЧИНКОВА

Кони резво рванули в путь. Не до Петербурга - поближе.

- В Новый год четыре раза за стол садился! С родственниками, а потом поехали в «Метрополь». Четыре стола! Тяжело! - ворчит Владимир Вольфович. - Хотя я ни за одним столом ничего не ел. Лапшичку вот люблю японскую с соевым соусом.

- Борьбу с праздниками продолжите? - спрашиваю, цепляюсь за накренившуюся на повороте повозку.

- Обязательно! Застолье - это мучение. Сегодня все должны бы уже почистить перышки и выходить на работу. Чей холоп?! Готовьте розги! - снова включает он барина, завидев бегущего за нами паренька.

Оказалось, партийный.

Подъехав к крытому манежу, гость поменял лошадей и к ужасу сотрудников все-таки дорвался до места кучера. А потом еще и накормил морковью и сахаром всю конюшню.

- Пусть «Комсомолка» тоже покормит, - последовала команда. - Зюганов тебя сюда никогда не привезет!

Как тут ослушаешься...

Жириновский накормил морковью и сахаром всю конюшню Фото: Елена ЧИНКОВА

Жириновский накормил морковью и сахаром всю конюшнюФото: Елена ЧИНКОВА

Досталось коммунистам и за плохую лошадиную статистику.

- Больше всего лошадей было в дореволюционной России - 12 миллионов! А сейчас? - пытал ВВЖ директора завода.

- Дай Бог мильон, - ответил тот.

- Большевики всех порубили в Гражданскую войну! - вздохнул «барин» и поспешил дальше по делам. Не отдыхать - работать!

ИСТОЧНИК KP.RU

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