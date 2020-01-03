Похудевшая Ангелина Вовк оставила молодого жениха и показала фигуру в купальнике

Новость о предстоящей свадьбе 77-летней Ангелины Вовк и ее молодого друга, музыкального критика и радиоведущего Михаила Куницына (он на 27 лет младше своей избранницы) заставила поклонников телеведущей считать дни до важного события. Между тем, будущие супруги подробности торжества держат в секрете - ни дата, ни место ещё не объявлены. Но по словам друзей пары, в частности диктора Владимира Березина, медовый месяц Ангелина Михайловна решила провести во Франции, в старинном замке 15 века.

Однако, в Новый год со свадебными хлопотами телеведущая решила повременить. На длинные праздники Вовк отправилась в Абхазию, где вместе с подругой активно отдыхает в Гаграх. Женщины побывали на озере Рица, обошли достопримечательности природного заповедника, записали видео для Инстаграма у водопада «Девичьи слёзы». А кроме того, 77-летняя Вовк впервые предстала перед подписчиками в купальнике, искупавшись в бассейне с морской водой и плавающими на поверхности мандаринами.

Вовк расслабляется на курорте без своего женихаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Человек может жить до 100 лет! - заверила телеведущая. - Мы сами своей невоздержанностью и беспорядочностью сводим этот срок до гораздо меньшей цифры! Я купаюсь в проруби, катаюсь на горных лыжах, танцую и пою. Мне нравится то, что я делаю, поэтому я победитель!

angelina_vovk Ангелина Вовк уехала отдыхать в Гагры

Подписчики смелое видео оценили, отметив, что телеведущая заметно постройнела и в купальнике выглядит очень элегантно. Однако, некоторых пользователей смутило, что на фоне новостей о свадьбе Вовк расслабляется на курорте без своего жениха. Его отсутствие ведущая объяснила в видео у водопада «Девичьи слёзы».

- Сюда часто приезжают девушки и женщины, которых не любят их мужчины. Вот если бы ты приехал, Мишель, я бы здесь не стояла! - обратилась Ангелина Михайловна к жениху. - Но ты в Москве работаешь, а я здесь отдыхаю. И загадываю желание: никогда не плакать ни по одному мужчине!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/751438" frameborder="0"></iframe> Ангелина Вовк выходит замуж за Куницына?.Известная телеведущая призналась, что готова выйти замуж за своего соведущего Михаила Куницына, который младше нее на 27 лет. Но в это поверили не все

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